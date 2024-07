L’omaggio di Brunello alla musica di Ezio Bosso

’Un amico’: così il violoncellista Mario Brunello racchiude il senso della serata-omaggio al compositore prematuramente scomparso, che va in scena in prima a Ravenna Festival questa sera alle 21 al Teatro Rasi. Lo fa in sintonia con le danze di Virgilio Sieni (con il quale collabora per la prima volta), affiancato da Maria Semeraro al pianoforte.

Quella fra il violoncellista e Bosso fu insieme una collaborazione artistica e un’amicizia combattuta, che oggi riaffiora con la potenza dei ricordi. La musica di Ezio, ricorda Brunello "è una musica pura, onesta, costruita con poche note, ma con un potenziale espressivo nascosto, una carica esplosiva incontenibile". Il percorso sfocia nella Sonata Roots, dedicata da Ezio a Brunello, passando per le vibrazioni luminose e ispiratrici di Bosso che risuonano da Bach a Cage.