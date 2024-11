Omaggio d’arte a Roberto Pazzi

È passato un anno dalla scomparsa di Roberto Pazzi (2 dicembre 2023), poeta, docente, scrittore e prestigioso collaboratore del nostro giornale. Nato ad Ameglia, in Ligura, ma ferrarese da sempre, ora viene omaggiato dalla sua città con una mostra ’Dal verso al segno’ allestita da oggi in Comune a Ferrara. Alle in Sala del Plebiscito e Sala dell’Albo Pretorio, si terrà l’inaugurazione con l’esposizione delle opere di artisti estensi organizzata dall’Associazione Culturale Ferrara Pro Art in collaborazione con il Comune di Ferrara.

Alla presentazione interverranno Marco Gulinelli, assessore alla Cultura del Comune di Ferrara, e Riccardo Roversi, giornalista ed editore, dell’Associazione Pro Art.

La mostra sarà visitabile fino al 16 dicembre, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17. Saranno presenti le opere di Nedda Bonini, Maurizio Bonora, Paola Bonora, Daniela Carletti, Gianni Cestari, Marcello Carrà, Giorgio Cattani, Mara Gessi, Claudio Gualandi, Gianni Guidi, Guido Marchesi, Rita Mazzini, Alfredo Pini, Sima Shafti, Amir Sharifpour, Nando Stevoli e Sergio Zanni.

Non solo. Martedì 26 novembre alle ore 16 nella Sala dell’Arengo, si terrà la conferenza di presentazione del testo poetico di Roberto Pazzi tenuta dal professore Alberto Bertoni dell’Università di Bologna. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.