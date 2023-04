Pechino Express, Federica Pellegrini star e malore per Giorgia Soleri: la quinta puntata

Bologna, 7 aprile – Le coppie di Pechino Express 2023 giungono nel Borneo malese, ma prove sempre più difficili li attendono al varco. La quinta puntata è stata ricca di insidie, mentre i concorrenti con il solito euro in tasca si sono diretti dal villaggio di Kampung Giam, nella foresta malese, a Sibu, passando prima Lubok Antu: 494 km che ci hanno riservato tantissime sorprese.

Le Attiviste: Giorgia Soleri e Federippi in gara nel Borneo malese

La prima sorpresa: Victoria Cabello

Un ospite speciale è sopraggiunto nella quinta puntata. Dopo l'eliminazione degli Avvocati, infatti, torna sulla scena l’ex vincitrice di Pechino Express Victoria Cabello. L’attrice, che si è aggiudicata la scorsa edizione del reality in coppia con Paride Vitale, sarà protagonista della prova vantaggio.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta salvano Perla (Victoria Cabello) durante la durissima prova vantaggio "Sandokan"

Nella foresta malese: puntata del 6 aprile

Prosegue la Via delle Indie. I concorrenti approdano nel Borneo malese, un'isola divisa tra Malesia, Indonesia e Brunei e famosa per detenere al suo interno la foresta tropicale più antica del mondo.

La prima tappa a separare le coppie dalla città traguardo, Sibu, è Lubok Antu. Qui i concorrenti devono sfidarsi in una prova vantaggio abbastanza ardua: mangiare occhi di pesce. Gran parte dei concorrenti, sebbene timidi tentativi, non riesce a ingerire la macabra pietanza. A eccezione di Federica Pellegrini che con uno spirito positivo mangia gli occhi di pesce e si prende il vantaggio, seguita da Matteo Giunta. Anche Totò Schillaci e Barbara Lombardo, e infine Carolina Stramare e Barbara Prezia, riescono a mangiarli.

Da qui, la sfida dei concorrenti è cercare Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca nascosti nel villaggio per riprendersi gli zaini per il viaggio. Nel mentre devono imparare sei parole in lingua malese presso una scuola locale ed essere interrogati dallo stesso Enzo Miccio. E a superarla con successo saranno Gli Italo Americani e I Novelli Sposi.

Federica Pellegrini protagonista indiscussa

Niente riesce a fermare la Divina, destinata a essere la protagonista indiscussa di questa edizione. Gli occhi di pesce, infatti, non fermano la nostra campionessa, confermando un po’ quello sprint competitivo che fin dall’inizio l’ha contraddistinta. Ma non finisce qui.

Poco dopo, infatti, I Novelli Sposi trovano un passaggio da un nativo lungo il loro tragitto. Tuttavia, questa persona voleva a tutti i costi portarli a casa sua dalla propria moglie. Ovviamente la coppia in gara non aveva tempo, ma il tizio era imperterrito. Così, Federica ha sbottato: d’istinto ha tirato il freno a mano del veicolo e si è data alla fuga con Matteo Giunta.

Come non segnalare anche la discussione che ha animato questa quinta puntata: il triumvirato. Secondo I Novelli Sposi e Le Attiviste in questa gara si è creata l’alleanza dei più forti, ovvero Gli Italo Americani, Mamma e Figlio e Le Mediterranee.

Federica Pellegrini, in accordo con Giorgia Soleri, ha commentato così: "Lo sport mi ha insegnato che contano i fatti e non le chiacchiere". E questa frase non è piaciuta molto ad Achille Costacurta, che l’ha trovata un po’ “presuntuosa”.

La prova di vantaggio

Da qui le coppie non hanno più la prova di immunità, bensì la prova vantaggio. La prova del 6 aprile consiste nel trasformarsi in Sandokan e Yanez per salvare Perla di Labuan in ostaggio a colpi di remate (Perla è Victoria Cabello).

La prova è stata molto complicata: per raggiungere e salvare Perla, infatti, i concorrenti hanno dovuto pagaiare a bordo della canoa verso l’isola dove era relegato l’ostaggio, e sottoporsi così ad enorme sforzo fisico. Achille Costacurta è stato preso dall’emotività e in un momento di rabbia si è sfogato insultando i cameraman.

Riescono a trarre in salvo Perla per primi Federica Pellegrini e Matteo Giunta, seguiti da Gli Italo Americani e Le Mediterranee.

Giorgia Soleri ha un malore

La prova terra e mare ha messo a dura prova soprattutto Giorgia Soleri che ha avvertito un fortissimo dolore all’inguine. Com’è noto, infatti, l’attivista soffre di vulvodinia; il che ha complicato molto la sua prova vantaggio, considerando che la malattia colpisce in particolare le zone genitali.

“Una delle malattie di cui soffro è la vulvodinia, che è una malattia legata alla zona sia genitale che anale. Succede alle volte che il dolore si scateni anche da stimoli minimi. E l'acqua può essere uno di questi” ha raccontato Giorgia Soleri alle telecamere dopo la prova.

Enzo Miccio e Victoria Cabello: la nuova coppia

A sorpresa, Victoria Cabello ed Enzo Miccio diventano I Segugi. Il loro obiettivo, oltre che raggiungere l’ultima tappa prima degli altri concorrenti, è quello di bloccare le coppie obbligandole a fermarsi per 10 minuti. Non solo, ma tutte le coppie che raggiungeranno il traguardo dopo I Segugi sono a rischio eliminazione.

Andrea Belfiore e la spaghettata

Andrea Belfiore è la rivelazione di Pechino Express 2023. In coppia con Joe Bastianich, è stato fermato da I Segugi che li hanno penalizzati ben 3 volte. Ad ogni modo, lo chef anconetano non si è mai perso d’animo; anzi ha dimostrato di avere una grande capacità nel godersi questo grande viaggio e ha anche ideato un divertentissimo baratto con i nativi. E così, per guadagnarsi un posto letto per la notte, ha improvvisato una spaghettata all’italiana.

Vincitori ed eliminati

I Segugi alla fine arrivano per primi, ma grazie al vantaggio ottenuto, la coppia Pellegrini-Giunta vincono la sfida. I due eliminano così Gli Italo Americani, ma la puntata non è eliminatoria quindi tutte e sei le coppie restano in gara.