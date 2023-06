Renato Zero ha pubblicato un nuovo brano per sostenere gli alluvionati dell’Emilia Romagna

Bologna, 9 giugno 2023 – Per sostenere la popolazione dell'Emilia-Romagna colpita dall'alluvione, Renato Zero ha pubblicato in esclusiva un nuovo brano: ‘Non ti cambierei’.

"Dopo aver festeggiato il mio amico Al Bano con la canzone scritta per lui, 'Non ti cambierei’, abbiamo deciso di mettere il brano inedito in rete”, commenta l'artista sulla sua pagina Facebook. Scaricandolo tramite l'acquisto, “ciascuno donerà 2 euro in favore della popolazione dell'Emilia-Romagna. La musica così - commenta Zero - svolgerà due dei suoi scopi principali: riscaldare gli animi e sostenere la ripresa di una Regione così meravigliosamente unica! Grazie a tutti”.

‘Non ti cambierei’ è disponibile in download unicamente sul sito ufficiale nonticambierei.renatozero.com.

Il ricavato della vendita del brano “sarà interamente devoluto all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile Emilia-Romagna impegnata nell'aiuto, negli interventi e/o nella realizzazione di opere di recupero, operativa nei territori colpiti dall'alluvione”.