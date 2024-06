Tinte pastello per uno stile ’macedonia’

Pierucci

Menta e salvia. Giallo e beige. Lilla e azzurro. Non sono gusti gelato ultra chic ma i colori di questa estate: dai costumi da bagno ai completi, genderless. Tinte pastello fresche ed energiche come una macedonia di stagione che ci fa saltare le noiose regole di un codice stilistico diviso per ore e occasioni. Ormai perlopiù surclassate. Il verde primeggia anche nelle fragranze. Con un doppio tuffo carpiato rimane in scena il pistacchio che dalla cucina rimarca la sua posizione nel segmento profumi. Sempre più individualista conquista perché fresco e perfetto per il caldo ma comunque deciso e come ogni gourmand è cremoso. Cosa leggiamo sotto l’ombrellone? Il ’Vaso di pandoro’ di Selvaggia Lucarelli con la sua inchiesta ci da una visione a tutto tondo del brand-universo Ferragnez e delle logiche che muovono molti influencer e non solo. Una chiave di lettura interessante è anche il risveglio dal torpore degli utenti sui gusti personali. Conoscere certi meccanismi libera da gabbie, che seppur digitali, possono azzerare personalità e sensibilità.