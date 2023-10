X Factor 2023, i SickTeens conquistano Morgan e volano ai Live

Reggio Emilia, 20 ottobre 2023 – Era nell’aria, ma ora lo possiamo scrivere. Urlare. I SickTeens entrano ai Live di X Factor 2023. Questo significa una cosa soltanto. Dalla prossima settimana sì che dovranno fare sul serio. Impegnarsi al massimo, come mai prima d’ora.

I SickTeens entrano ai Live di X Factor 2023: la gioia dei reggiani Alex, Francesco e Riccardo (foto Sky)

Con una performance agli Home Visit che ha sedotto Morgan, confermando le ottime impressioni che già gli avevano suscitato in precedenza, a cominciare dalle audition (sembrano ormai lontanissime, vero ?), i ragazzi di Reggio Emilia volano alla fase più delicata del talent, balzano sul trampolino di uno show che dirà se avranno davvero la stoffa per stare su un palcoscenico. Nella vita.

Agli Home Visit della quinta puntata di X Factor 2023, andata in onda ieri sera giovedì 19 ottobre, i SickTeens cantano “Careless Whisper” di George Michael, con una intensità e un carisma che hanno portato Morgan, attentissimo a non far trapelare i suoi pensieri durante l’esibizione, a esclamare “Interessante. Avete cambiato gli accordi e l’avete fatta vostra”. Per Morgan l’ingenuità dei SickTeens è una forza e li potrebbe portare lontano. “Siamo proprio scarsi a tennis, ma recuperiamo così, grazie a tutti. Direzione Live!”, sono le parole con cui Alex, Francesco e Riccardo, vent’anni ciascuno, hanno immortalato il loro passaggio alla puntata successiva dello show di Sky, nella storia postata a caldo sulla loro pagina Instagram, subito dopo aver agguantato questo importante traguardo.

Con loro, a far parte ufficialmente della squadra di Morgan a X Factor Italia anche Animaux Formidables e Selmi Vero. La location notturna in esterni, durante l’esibizione dei tre ragazzi, ha contribuito a creare un climax di attesa e trepidazione perfetto per la prova, sostenuta davanti al giudice Morgan, mollemente adagiato sul divano. Bene così, ragazzi, e avanti tutta a prendervi X Factor.