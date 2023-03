International School of Bologna, porte aperte per l’open day delle università

International School of Bologna

Bologna, 7 marzo 2023 – L'International School of Bologna apre le sue porte a più di 30 università di tutto il mondo, con un Open day dal respiro educativo internazionale. Si tratta di International University Fair, la fiera che domani, dalle ore 16 alle ore 19, ‘negli spazi dell’Isb, in via della Libertà 2, dando agli studenti del triennio dell'Isb e anche a quelli di altri licei, come il Malpighi e il Copernico, la possibilità di scoprire e conoscere alcune delle più prestigiose università italiane, come l'Alma Mater e la Bocconi, ed europee. Ogni università avrà a disposizione un banchetto per mostrare e proporre ai futuri diplomandi le proprie offerte, con la possibilità anche di prendere contatti diretti con gli istituti presenti. Più precisamente, le Università ospitate saranno 35.



Dalle 16, gli studenti e le studentesse dell'Ibs potranno recarsi negli stand universitari; gli alunni delle altre scuole, invece, sono attesi alle 16.30. Alle 17, sul palco dello storico Teatro Guardassoni, all'interno del Collegio, una presentazione didattica dell'Alma Mater Studiorum di Federica Onofri, coordinatrice dei Programmi Internazionali, seguita da quella della Managament School Sumas, specializzata in management sostenibile.

Le università presenti

Tra le Università presenti, City, University of London, The American University of Rome, IE University, Karlshochschule International University e University of Essex; poi, la St. John's University, Franklin University Switzerland, HULT International Business School, TBS Education-Barcelona e University of Warwick.



Mostreranno le loro offerte anche Temple University Rome, Dickinson College, EHL, Sustainability Management School, Prague City School, Goingdutch, study in the Netherlands; ci saranno gli stand anche di EU Business School, Luiss University, Amsterdam Fashion Academy, Macromedia University, Università IULM, John Cabot University, Humanitas University, European School of Economics (ESE), Esade Business & Law School, Webster Leiden Campus - The Netherlands, The American University of Paris, University of Manchester, e ESCP Business School.