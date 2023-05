I nuovi talenti della moda, 40 studenti vanno a scuola da Gucci

Ancona, 11 maggio 2023 – I futuri talenti della moda? Gucci se li costruisce in casa, tramandando i segreti del Made in Italy ai giovani. Per questo, la maison fiorentina annuncia una collaborazione con l’istituto superiore Vanvitelli Stracca Angelini di Ancona, nell’ambito del progetto "Adotta una scuola" lanciato dalla fondazione Altagamma e col patrocinio del ministero dell’Istruzione.

A partire dall’anno scolastico in corso, per la durata di tre anni e quindi fino al conseguimento del diploma, la storica casa di moda insegnerà a quaranta studenti di due classi, terza e quarta, dell’indirizzo di istruzione tecnica in ’sistema moda’.

Il programma di formazione ad hoc, supportato da tecnici specializzati Gucci prevede attività di stage in sede e percorsi di alternanza scuola-lavoro in cui gli aspiranti stilisti potranno approfondire il processo di realizzazione di una calzatura di lusso, con lo studio delle lavorazioni dei vari reparti del settore e analizzandone anche il processo di industrializzazione e sviluppo del prodotto.

"Lo scopo è quello di valorizzare le competenze tecnico-professionali nel settore moda", spiegano da Gucci che si avvarrà della sinergia con Pigini, azienda con sede a Recanati, parte della piattaforma industriale della casa di moda.

Che da anni sta consolidando un impegno costante e importante sulla formazione. Proprio come la così denominata "Gucci École de l’Amour". La scuola dell’amore.

Un piano formativo unico lanciato nel 2018 sotto la spinta di Marco Bizzarri, presidente e ceo di Gucci che negli anni ha portato alla formazione di oltre mille ragazzi (tra questi diversi sono stati subito assunti in azienda dopo il diploma) e dipendenti Gucci.

"È una grande opportunità – spiega Francesco Savore, dirigente scolastico del Vanvitelli Stracca Angelini – per ampliare il bagaglio culturale e le competenze tecniche dei nostri studenti con un focus verso il mondo calzaturiero del lusso. In quest’ottica, la collaborazione tra mondo della scuola e impresa rappresenta un abilitatore chiave per tramettere ai giovani competenze orientate al mondo del lavoro nel settore".