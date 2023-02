Sigarette, il prezzo oggi e gli aumenti dei prossimi anni

Sigarette: da oggi 20 cent in più

Bologna, 15 febbraio 2023 - Il giorno più temuto dai fumatori è arrivato: da oggi le sigarette costano di più. Come è stato deciso durante la manovra, saranno 20 i centesimi in più su ogni pacchetto di sigarette.

Ma non è finita qui: sono infatti previsti ulteriori aumenti nel corso dei prossimi anni. Crescerà infatti l'importo fisso per unità di prodotto, arrivando fino a 28 euro per mille sigarette nel 2023. Dal 2024, il costo sarà di 28,20 euro e nel 2025 si arriverà a 28,70 euro.

Nel concreto, dopo l’aumento di 20 centesimi, nei prossimi tre anni ci sarà un ulteriore aumento che potrebbe variare tra i 10 e i 15 centesimi.

Queste misure non valgono solo per le sigarette industriali ma anche per i sigari, il tabacco da fiuto, i trinciati per pipa e per sigarette, e i prodotti da inalazione senza combustione (quelli dell’Iqos, per intenderci).

Quanti sono i fumatori in Italia?

Ecco i dati per capire quante persone verranno colpite dal rincaro: secondo i dati più recenti presentati a novembre 2022 dall’Istituto Superiore di Sanità, quasi 1 italiano su 4 è un fumatore: sono 12,4 milioni i fumatori in Italia e rappresentano il 24,2% della popolazione, numeri che non erano stati mai più registrati dal 2009.

La prevalenza di fumatori è più alta al sud in entrambi i sessi: 32,6% negli uomini, 21,6% nelle donne. Si fumano in media 11,5 sigarette al giorno. Il consumo medio giornaliero di sigarette si conferma in diminuzione, ma il 20,4% di fumatori fuma più di 20 sigarette al giorno. Si fumano principalmente sigarette confezionate (84,9%) e sigarette fatte a mano (14,9%), sebbene queste percentuali siano in diminuzione rispetto a quanto registrato nel 2019.

Quanti sono i fumatori di tabacco riscaldato e sigarette elettroniche?

In aumento anche le persone che fumano sigarette a tabacco riscaldato: 3,3% del 2022, circa 1.700.000 persone, rispetto al 1,1% del 2019, e più di 1 persona su 3 (il 36,6%) le considera meno dannose di quelle tradizionali.

In Italia gli utilizzatori abituali e occasionali di e-cig sono il 2,4% della popolazione, ovvero circa 1 milione e 200mila persone. Dopo un trend che vedeva negli anni precedenti una diminuzione degli utilizzatori, questi nel 2022 sembrano essere di nuovo in aumento. L’81,9% di chi usa la sigaretta elettronica è un fumatore, dunque un consumatore duale che fuma le sigarette tradizionali e contemporaneamente l’e-cig. Il 2,8% dei fumatori abituali o occasionali di sigaretta elettronica sono invece persone che prima di utilizzare l’e-cig non avevano mai fumato sigarette tradizionali.

Gli ex fumatori sono invece il 14,9% della popolazione italiana e i non fumatori il 60,9%.

Quali sono i rischi del fumo?

L’OMS stima che ogni anno, nel mondo, più di 8 milioni di persone muoiono a causa del consumo di tabacco. Nell’Unione Europea il consumo di tabacco rimane il più grande fattore di rischio evitabile per la salute, ed è responsabile di 700mila morti ogni anno.

Circa il 50% dei fumatori muore prematuramente, con conseguente perdita media di 14 anni di vita per fumatore.

In Italia, l’ISS stima che siano attribuibili al fumo di tabacco oltre 93mila morti, pari al 20,6% del tota­le di tutte le morti tra gli uomini e al 7,9% del totale di tutte le morti tra le donne, con costi diretti e indiretti pari a oltre 26 miliardi di euro. Per quanto riguarda i tumori, il tabacco è il fattore di rischio con maggiore impatto a cui sono riconducibili almeno 43mila decessi ogni anno.

Gli aumenti per le principali marche

Ecco una lista degli aumenti delle sigarette più consumate dagli italiani:

Chesterfield blu 100’S: astuccio da 20 pezzi da 250 a 260 euro al kg: un pacchetto adesso costa 5,20 euro

Diana rossa: pacchetto da 20 pezzi da 240 a 250 euro al kg: un pacchetto adesso costa 5 euro

Marlboro: pacchetto da 20 pezzi da 275 a 285 euro al kg: un pacchetto adesso costa 5,70 euro

Merit bianche: astuccio da 20 pezzi da 275 a 285 euro al kg: un pacchetto adesso costa 5,70 euro

Philip Morris Blue: astuccio da 20 pezzi da 250 a 260 euro al kg: un pacchetto adesso costa 5,20 euro.

Per quanto riguarda le sigarette senza combustione, tutti i tipi di Heets da 5 euro passano a 5,20.