L'altruismo e il borsello ritrovato

Bologna, 20 marzo 2024 – Vorrei ringraziare di cuore la persona gentile che ha portato alla stazione carabinieri il borsello da me smarrito in una zona di Bologna alquanto distante. E ringrazio anche il servizio attento e puntuale del carabiniere che si è preoccupato di rintracciarmi con gentilezza. Situazioni come questa dove ci sono persone che senza essere sotto i riflettori danno il buon esempio migliora la nostra società e consente di avere fiducia nel prossimo che non sempre è disattento.

Lucio Maria Marangoni

Risponde Beppe Boni

Sono i piccoli grandi episodi come questo che scaldano il cuore, situazioni dove non ci sono palcoscenico e riflettori, ma solo un gesto discreto di responsabilità e generosità. Quante persone se trovano un portafoglio, una borsa, un documento personale si prendono la briga di consegnarlo ai carabinieri o cercare di rintracciare in proprio il legittimo proprietario? Forse molte più di ciò che ipotizziamo. Voglio pensare positivo e credo che il rispetto verso gli altri sia molto più diffuso della percezione che possiamo avere oggi. La società attuale dove tutti corrono, hanno fretta, dove si comunica più sui social network che di persona ci induce a pensare che l'altruismo sia morto. Non è vero. Bisognerebbe poter avere un'ora di lezione a disposizione nelle scuole dove, insieme all'educazione civica fatta di regole e formalità, esporre i casi di generosità, di rispetto del prossimo e di senso di responsabilità. E' solo un'idea, ovvio, ma chissà se a qualche insegnante leggendo quest'angolo del Carlino verrà voglia di proporre ai ragazzi un tema sull'argomento. Avrebbe lo stesso valore di un'ora di matematica, di fisica o di italiano. E insegnerebbe ai giovani che ogni tanto un momento di riflessione sulla vita vissuta ha più importanza di un dialogo virtuale su Tik Tok o su Instagram.

beppe.boni@ilcarlino.net

voce.lettori@ilcarlino.net