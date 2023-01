Bologna ok, ora tocca al Sassuolo

Si apre nel migliore dei modi il girone di ritorno per il Bologna. Opposto allo Spezia, proprio l’ex squadra di Thiago Motta, i rossoblù chiudono i conti, 2-0, grazie alla catena di destra. Prima Posch, poi Orsolini, abbattono le resistenze della squadra allenata da Luca Gotti, che conosce bene Bologna per essere stato il vice, a Casteldebole, di Roberto Donadoni. Bologna magari non brillante, ma efficace, in attesa di recuperare tutti gli infortunati. E di riavere anche il proprio gioiello, Marko Arnautovic.

Per un Bologna che parte bene, ecco il Sassuolo che domenica, all’ora di pranzo, sarà ospite dei campioni d’Italia del Milan. A San Siro, spesso e volentieri, Berardi e compagni hanno dato spettacolo. Era successo anche lo scorso anno e la stagione precedente, con Scamacca e Raspadori in grande spolvero.

Ecco, al Sassuolo di Dionisi, per ritrovare la verve dei giorni migliori, manca proprio quella coppia là davanti per sognare davvero. Ma a San Siro, con un Milan in crisi, il Sassuolo può ritrovare fiducia.