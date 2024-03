Città 30, gli esperti dicono no

Sono favorevole alla norma dei 30 km orari in città. Faccio presente però che dopo poche settimane che il regolamento è entrato in vigore, sono pochi gli automobilisti che lo rispettano, mentre per le moto/scooter, quasi da nessuno. Controlli in giro pochi o niente. Nessuno si è accorto di ciò? Capisco che se lo scopo era di fare andare tutti più piano, in linea di massima funziona però non vedo risultati apprezzabili. Alla faccia di quelli che dopo pochi giorni inveivano contro il sindaco sentendosi privati della libertà di andare come volevano.

E' vero, il rigido rispetto dei 30 chilometri orari in città è quasi più teorico che altro. E' calato drasticamente il numero di morti e feriti per incidenti? Pare proprio di no, anche perchè in realtà nelle strade cittadine difficilmente si fanno velocità tali da essere veramente pericolose. Certo, succede in alcune strade dove ci sono pazzi al volante che ne fregano comunque dei divieto, che sia di 50 km orari o 30. Viene allora da chiedersi se valeva davvero la pena di scatenare un putiferio di polemiche con le relative spese per aggiornare la segnaletica stradale. Forse sarebbe bastato intensificare i controlli nelle strade più a rischio e imporre il limite solo nei punti sensibili come scuole o ospedali e più pericolosi, come del resto hanno suggerito in più occasioni l'Automobil club, le categorie produttive, le associazioni e il buonsenso. E come del resto ha chiarito il governo che sta per modificare la norma attraverso il Ministero dei trasporti. Illustri analisti, come il professor Stefano Zunarelli, ordinario di Diritto dei trasporti all'università di Bologna, lo hanno ribadito su queste pagine a più riprese. Che succede quando arriverà la direttiva del Ministero che dovrebbe imporre il limite solo nelle zone più a rischio? Secondo il professor Zunarelli Palazzo d'Accursio deve tenerne conto. Ci sentiamo alla prossima puntata.

