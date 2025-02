Bologna, 29 gennaio 2018 - Dalla parte delle persone. Ci troverete lì, come sempre da oltre un secolo. Incardinati su valori tanto solidi da non avere necessità di essere urlati: sono i valori della democrazia liberale e dell’economia di mercato. Sono i valori dell’impresa e del lavoro. Sono le radici che permettono di guardare, liberi e forti, agli orizzonti europei con la severità che questa Europa merita.

Ci troverete a pretendere sicurezza e legalità che consentano il vivere civile. In difesa del merito e della trasparenza. Contro la burocrazia ottusa, gli sprechi e le inefficienze che bruciano risorse drenate da un fisco vorace al servizio di uno Stato che non sempre restituisce servizi all’altezza, a volte al limite della decenza. Ci troverete dalla parte delle persone in età, quelle più deboli e quelle ancora piene di energia.

Dalla parte dei più giovani, ai quali dobbiamo l’onestà di ammettere che, oltre a trasmettere saggezza, a volte i grandi scuotono la testa pensando ai propri fallimenti e non alle loro possibilità. Ci troverete qui, a fare informazione con passione. Sfruttando ogni mezzo che raggiunga i nostri lettori e consenta alle persone di far sentire la propria voce: la carta stampata, i giornali on line e i social media. Nessuno escluso. Siamo e vogliamo continuare a essere l’unico antidoto alle fake news, le bufale: sbagliamo, ma sappiamo ammetterlo. Sbagliamo, ma paghiamo. Sbagliamo, ma ci mettiamo la faccia. Siamo l’antidoto alle fake promises, le false promesse. Ogni giorno sottoporremo alla prova dei fatti le parole di chi si candida a guidare il Paese in questo lungo dopoguerra nato dagli anni della crisi più buia.

Per questo motivo, e non solo perché lo impone la legge, interpreteremo la par condicio in modo ampio, dando la parola a tutti gli attori in campo, con una sezione dedicata delle pagine politiche. Senza pregiudizi, senza compromessi con i nostri valori, ricordando ai futuri legislatori ciò che Luigi Einaudi, nel 1960, scrisse nella Dedica all’impresa dei fratelli Guarino: «Migliaia, milioni di individui lavorano, producono e risparmiano nonostante tutto quello che noi possiamo inventare per molestarli, incepparli, scoraggiarli».

Andrea Riffeser Monti, Editore del Quotidiano Nazionale e de il Resto del Carlino, mi affida oggi la direzione. Prendo il timone dalla guida sicura di Andrea Cangini che ha issato le vele verso altri lidi. Buon vento, Andrea. La gratitudine e la commozione per l’incarico non saranno mai compensati abbastanza dall’impegno che metterò al servizio dei lettori. E’ un onore.

Ci troverete qui, con la volontà di raccontare le storie delle persone, cronache di tempi che non sono solo sangue, sesso e soldi ma anche generosità, tenacia e coraggio. «Sperimentiamo una fragilità incerta e l’incapacità di sognare in grande» ha detto Papa Francesco, in visita nelle nostre terre. Ci troverete qui, dalla vostra parte, per cambiare rotta.

Buona giornata e buona fortuna. @ilgipa