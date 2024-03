Luigi, 95 anni, tifoso simbolo del Bologna

Recarsi allo stadio è una grande passione per tanti tifosi. Il suono del richiamo a riempire il Dall’Ara di bandiere, maglie, sciarpe e cuori rossoblù mi ha incoraggiato e persuaso ad invitare mio padre allo stadio. E così, insieme ai miei due fratelli, di cui uno abbonato, ho acquistato il biglietto anche per lui, nonno di 95 anni. Lui, Luigi, a 35 anni, ha vissuto le emozioni del 7° e ultimo scudetto del Grande Bologna. Quando eravamo bambini (cinni) era Lui a portarci allo stadio nella curva Andrea Costa. Uno squadrone così merita anche la sua presenza con sciarpa rossoblù. Forza Bologna!!!

Marco Capuano

Risponde Beppe Boni

E così il signor Luigi, tifoso - reduce del Bologna dello scudetto del 1964, è tornato sulle tribune per Bologna - Inter. Che bellezza. Luigi ha sempre tifato rossoblù ma è anche il simbolo di una città che ha i colori della squadra cuciti nel cuore. Il Bologna che guarda l'Italia dal terrazzo del quarto posto in classifica ha risvegliato sentimenti antichi, ha aperto la porta ad una nuova emotività, ha segnato il punto della resurrezione di una città che sembra mortificata, non sa pensare in grande e si arrotola sui 30 km all'ora e sul Passante che non risolverà il problema del traffico. C'è chi pensa che queste scelte mal digerite dai bolognesi proiettino la città in Europa. Difficile. Per adesso godiamoci il Bologna con la città scossa da un brivido di entusiasmo diffuso. Vai nel bar e senti parlare di Orsolini da gente che non distingue il calcio dal golf. Ma va bene così. La memoria corre a quel 1964 dello scudetto rimasto nell'immaginario collettivo. Chissà dove sarà posizionato il Bologna di Thiago Motta a fine campionato. Comunque vada oggi la squadra fa ballare la città a ritmo brasilero e anche se scivoleremo un po' più indietro nella classifica è lo stesso. Fin qui ci siano arrivati, il dado è tratto, il riscatto è compiuto. Il nostro personale campionato lo abbiamo già vinto.

