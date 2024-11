Chi sono i nuovi eletti: i volti del Parlamentino dell'Emilia Romagna

Bologna, 19 novembre 2024 - È il Pd l'indiscusso vincitore di queste elezioni regionali in Emilia Romagna. Infatti, oltre a essere il primo partito in regione (con quasi il 43%), è riuscito anche a prendere 27 dei 50 posti in Assemblea legislativa. Il governatore Michele de Pascale e i partiti di maggioranza, con il 56% dei voti, conquistano molto più della metà dei seggi (ben 33) e cinque in più rispetto alle elezioni del 2020 vinte da Bonaccini. Avremo quindi in regione 27 seggi al Pd, 3 ad Alleanza Verdi Sinistra, 2 a Civici con de Pascale e uno al Movimento 5 Stelle.

L'opposizione invece risponderà con 11 seggi assegnati a Fratelli d'Italia (secondo partito con quasi il 24%), due a Forza Italia (che ha circa raddoppiato i voti), uno alla Lega e due ai civici, compreso quello di Elena Ugolini, uscita dal voto con il 40% dei consensi.