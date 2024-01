Alberi monumentali in Emilia Romagna, aggiunti 36 all’elenco: ecco quali e dove vederli

Bologna, 24 gennaio 2024 – La Regione Emilia-Romagna ha reso noto l'ingresso delle 36 nuove tutele che andranno ad aggiornare la lista degli alberi monumentali sul territorio. Il numero totale degli alberi monumentali, considerati come tali in base ad una serie di specifiche caratteristiche, sale così a 685 nel territorio regionale.

Quando un albero viene definito monumentale

Per albero monumentale si intende un albero avente determinate caratteristiche, che possono riguardare l'età, la dimensione, la specie o la rarità botanica. A questi connotati possono aggiungersi il valore ecologico che possiede, la posizione dominante che può ricoprire in un paesaggio e persino il legame con avvenimenti storici, culturali e religiosi.

Gli alberi monumentali, per essere riconosciuti come tali, non devono seguire alcun vincolo di spazio: possono trovarsi sia in ambito urbano che rurale, sia in suolo pubblico che all'interno di proprietà private. Nell'ultimo elenco stilato in Emilia-Romagna sono stati aggiunti complessivamente 85 esemplari, suddivisi in 36 tutele derivate da segnalazioni.

Le tutele, infatti, possono riguardare non soltanto alberi singoli, ma anche situati in gruppo o in filare. Delle nuove tutele, 16 si trovano nella provincia di Bologna, 10 in quella di Ferrara, 4 in quella di Reggio Emilia, 2 nei bacini di Forlì-Cesena e Piacenza e 1 in quelli di Rimini e Ravenna.

La procedura

Le tutele di queste bellezze naturali sono il frutto di un censimento periodico, effettuato dal Settore Aree Protette, e sono regolate dalla nuova legge regionale sulla "Disciplina per la conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti”. Il censimento può avvenire attraverso una serie di segnalazioni di singoli cittadini, associazioni, scuole, Comuni ed Enti territoriali attraverso un modulo compilabile on-line.

Nel suddetto modulo è possibile elencare le varie caratteristiche dell'albero: dalla tipologia alla circonferenza, passando per il luogo dove è situato e le caratteristiche più importanti. All'interno del file può essere allegata anche una fotografia della pianta. Una volta inserito all'interno dell'elenco degli alberi monumentali, l'esemplare viene posto all'interno di una "Zona di Protezione dell'Albero" (Zpa) e può essere abbattuto solo per casi motivati e su autorizzazione della Regione.

L’elenco delle nuove tutele

Provincia di Bologna:

Roverella a Cereglio

a Pero a Alto Reno Terme

a Melo a Zola Predosa

a Gelso a Zola Predosa

a Frassino a Corticella

a Farnia a Marzabotto

a Cipresso Calvo a Corticella

a Cedro a Zola Predosa

a Cedro a Vergato

a Cedri a San Lazzaro (gruppo)

a (gruppo) Castagno a Alto Reno Terme

a Castagno a Garfoglia

a Castagno a Garfoglia

a Castagno a Garfoglia

a Castagno a Garfoglia

a Castagno a Garfoglia

Provincia di Ferrara:

Tiglio a Parco Pareschi

a Tasso a Parco Massari (gruppo)

a (gruppo) Tasso a Parco Massari (gruppo)

a (gruppo) Tasso a Parco Massar i (gruppo)

a (gruppo) Sorbo a Riva del Po

a Robinia a San Girolamo

a Quercia a Parco Massari

a Pioppo a Quartesana

a Pioppo a Francolino

a Cedro a Parco Massari

Provincia di Reggio Emilia:

Roverella a Viano

a Roverella a Reggio Emilia

a Farnia a Novellara

a Farnia a Novellara, Strada Reatino

Provincia di Piacenza:

Farnia a Castel San Giovanni

a Cedro a Castell’Arquato

Provincia di Forlì-Cesena:

Roverella a Predappio (singola)

a (singola) Roverella a Predappio (gruppo)

Provincia di Rimini:

Roverella a Monte Scudo-Monte Colombo

Provincia di Ravenna: