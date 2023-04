Pasqua e Pasquetta 2023 in Emilia Romagna: 10 idee su cosa fare

Bologna, 6 aprile 2023 – Pasqua è alle porte ed è arrivato il momento di scegliere cosa fare nel weekend che dura fino al lunedì di Pasquetta. Un pranzo fuori, una gita in un borgo antico, un’escursione fuori porta o una mostra: ecco di seguito 10 idee per trascorrere Pasqua e Pasquetta 2023.

Pasqua e Pasquetta 2023: 10 idee su come trascorrerla

Processione dei Giudei

Venerdì 7 aprile a Pennabilli, in provincia di Rimini, ci sarà la tradizionale Processione dei Giudei che fa rivivere l´antica rappresentazione della passione di Cristo. Per l’occasione, a partire dalle 21 il borgo medievale si cala in un’atmosfera unica e suggestionante, fatta di luci soffuse e antichi riti religiosi. Qui è possibile camminare nel borgo illuminato dai lampioncini, fuochi e fiaccole con partenza dalla Chiesa della Misericordia ed arrivo al monastero delle Suore Agostiniane, arroccato sulle alture della Rupe. Il tutto, con figuranti in costumi romani d’epoca.

Palio dell’uovo

Nei giorni di Pasqua e Pasquetta a Tredozio, in provincia di Forlì, si celebra la tradizionale Sagra e Palio dell’Uovo con giochi, degustazioni e mostre. L’’idea è quella di valorizzare l'antica usanza della battitura delle uova sode, che si svolgeva nella vicina Parrocchia di Ottignana proprio nel giorno di Pasqua, dal 1964.

L’appuntamento è domenica 9 aprile con i Campionati di Sfogline, i mangiatori di uova sode e le agguerrite ragazze dei 4 rioni per il Palio Femminile. Il lunedì di Pasquetta, invece, sarà la volta della sfilata allegorica e la Disfida del 57° Palio dell’Uovo. Il tutto tra stand gastronomici, spettacoli di artisti di strada, intrattenimento e mostre.

Pedalata tra i fenicotteri

Nelle Valli meridionali di Comacchio è possibile concedersi un tour guidato in bicicletta alla scoperta del Parco del Delta del Po. Un’escursione unica, tra i suoni della natura, sospesi tra gli specchi d’acqua in sella alla bicicletta, pronti ad avvistare la meraviglia dei fenicotteri che abitano il luogo. L’appuntamento è tutte le domeniche al Museo NatuRa, in via Rivaletto 25 a Ravenna, fino al 30 aprile (info).

Fiera dei ciliegi in fiore

Villanova sull'Arda, un piccolo comune del Piacentino nei pressi del fiume Po, è rinomata per la fioritura dei ciliegi in primavera. E su queste campagne, che ospitarono un tempo Giuseppe Verdi nel suo ritiro a Villa Sant’Agata, oggi la Pro Loco celebra la bellezza della natura con la Fiera dei Ciliegi in Fiore (iniziata già dal 26 marzo).

Per lunedì 10 aprile appuntamento alle 11 davanti alla Chiesa Parrocchiale con Sciame di biciclette tra i ciliegi in fiore: pic-nic al Parco Naturale di Isola Giarola e del Lancone, con visita guidata ai ciliegi fioriti e possibilità di noleggio bici, con rientro previsto per le 17.30.

Weekend di Pasqua a Mirabilandia

Un’idea divertente per trascorrere il weekend pasquale con la famiglia: Mirabilandia inaugura la nuova stagione il 6 aprile e resterà aperto per 6 giorni consecutivi. Ad attendere grandi e piccini giostre, aree a tema, spettacoli tra magic e stunt show.

E per chiudere in bellezza il weekend si può sempre andare a far visita a Italia in Miniatura di Rimini, per ammirare le riproduzioni in scala di monumenti, chiese, palazzi e piazze italiane.

Passeggiate o scampagnate di Pasquetta

La passeggiata di Pasquetta è un’antica tradizione in Emilia Romagna. Una delle passeggiate tradizionali è la Passeggiata dei Bregoli, un sentiero immerso nel verde di Bologna che dal Parco Talon di Casalecchio di Reno conduce fino al Santuario di San Luca. Qui è possibile organizzarsi e preparare un bel pic-nic da consumare distesi sul prato.

A Piacenza, invece, c’è il Sentiero dei Briganti, un percorso ad anello di circa 20 km dal borgo antico di Vigoleno fino a Vernasca, e ritorno, su sentieri nei boschi, carrarecce, crinali e vigneti.

In provincia di Modena, c’è invece il percorso ideale per chi ama la mountain bike. L’itinerario ad anello che da Fanano porta ai Taburri, infatti, si snoda in ambienti di montagna con tratti anche tortuosi; perfetti per chi ama la sfida. Tra le Cascate del Doccione e il Passo della Croce Arcana è possibile sfidare la natura ma al contempo ammirarne la bellezza.

Escursioni in natura con I Love Cammini

Tantissimi gli itinerari per il weekend da sabato 8 a lunedì 10 aprile. Con I Love Cammini è possibile prender parte a diversi tipi di gite fuori porta e lontane dalla frenesia della città. In programma: Tessere di mosaico a Ravenna, I Percorsi del Savio a Forlì Cesena, Museo delle Valli e Oasi di Campotto ad Argenta, e La via della Seta e della Lana da Bologna a Prato (info).

Mostra d’arte

L’Emilia Romagna è piena di città d’arte dove perdersi nei giorni di Pasqua tra le bellezze qui esposte in mostra. Per gli amanti della pop art a Bologna c’è “Pop art: Warhol, Haring e Basquiat”, la mostra dedicata ai fautori del genere; ma anche a Parma fa tappa Roy Lichtenstein con le sue “Variazioni Pop”.

Musica diffusa in Riviera

Un rumoroso weekend di Pasqua sui viali pedonali di Bellaria Igea Marina che saranno animati da eventi diffusi con momenti d'intrattenimento e gruppi musicali, adatti a grandi e piccini. Si inizia sabato 8 aprile con la Hit parade party in compagnia di Radio Bruno alle 21.30.

A seguire, sempre in viale Ennio, domenica 9 aprile con la musica minimal tech house di Lorysound, Thomas & Thomas DJ Set a partire dalle 18. Sempre il giorno di Pasqua, alle 20.30 tutti in viale Guidi, palco piazza Matteotti, per l’appuntamento con le youtuber Meet&Greet con Ludovica e Aurora. In palco Stazione, invece, alle 21.30 ci saranno i Camaleonti in concerto. Sempre alle 21.30, ma sul palco Isola dei Platani, ci sarà il concerto con la band Voglio tornare negli anni '90. Sullo stesso palco, ma all'altezza via Lamone, ci sarà il live show di Miwa, la cartoon cover band. In viale Guidi, palco piazza Don Minzoni alle 21.30, lo show musicale con il pianista Matthew Lee. Infine, Pasqua si conclude con il dj set del duo Space Invaders & Roxy, in viale Guidi angolo via Dante.

Ed eccoci a Pasquetta: lunedì 10 aprile, in piazza Don Minzoni alle 15, uova di cioccolato e animazione per tutti.

Gita al mare o montagna

In Emilia Romagna non manca di certo la scelta. Per chi vuole trascorrere Pasqua e Pasquetta al mare la Riviera Romagnola è l’ideale per respirare un po’ di clima marittimo e perché no assistere al campionato di freesbee. Torna infatti Paganello 2023 con la la World Beach Ultimate Cup, la competizione internazionale dedicata al frisbee. Appuntamento su Lungomare Augusto Murri 10a, venerdì 7 aprile, in anteprima il Welcome Party in spiaggia dalle 20. Cerimonia di chiusura lunedì 10 aprile dalle 18.

D’altro lato, in Appenino centrale, c’è ancora modo di concedersi l’ultimissima neve. Sulle cime del Monte Cimone, infatti, è ancora possibile concedersi una camminata in quota.