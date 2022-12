Allerta smog in Emilia Romagna, prosegue lo stop alle auto inquinanti: fino a quando

Bologna, 23 dicembre 2022 - L'inquinamento non fa festa neppure a Natale: prosegue l'allerta smog in tutta la regione. In base alle previsioni sulla qualità dell'aria di Arpae, le misure emergenziali restano attive nei comuni delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Tutte le province della regione hanno il bollino rosso. Fino a quando ci sono le limitazioni Le limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti continueranno a essere attivi in tutta la regione e rimarranno tali fino a martedì 27 dicembre incluso, giorno di controllo e di emissione del nuovo Bollettino Liberiamolaria. Ricordiamo che le misure emergenziali scattano nel caso in cui si preveda il superamento dei limiti per il Pm10 nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì) e nei due giorni successivi. Quali veicoli non possono circolare Lo stop è per tutti i veicoli diesel fino a euro 4, e dal primo gennaio 2023 va in vigore lo stop anche ai veicoli diesel euro 5. Vietate anche le soste col motore acceso, l'accensione di fuochi all'aperto (compresi barbecue e fuochi d'artificio)