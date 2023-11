Torna lo smog, in Emilia Romagna stop a euro 5 e temperature a 19 gradi nelle abitazioni

Bologna, 15 novembre 2023 – Finite le allerte maltempo ci sono quelle per lo smog. O meglio, la tregua dal maltempo (che contribuiva a tenere basse le concentrazioni di polveri sottili) incide sull’aumento dei valori di smog in tutta l'Emilia-Romagna.

La spia rossa si è accesa in seguito alle previsioni Arpae per i prossimi giorni: quindi già da domani, giovedì 16 novembre ma anche venerdì 17, c’è il ritorno dei blocchi a causa della presenza eccessiva di inquinanti nell'area. In tutte le province dell'Emilia-Romagna, da Piacenza a Rimini, scattano le misure emergenziali previste dal piano regionale. Anche il Comune di Bologna ne ha dato avviso.

Misure emergenziali: quando scattano e quali sono

Dunque giovedì e venerdì stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel euro 5 (e precedenti, oltre ai veicoli a benzina euro 2 e precedenti) nei centri abitati interessati dai provvedimenti e divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli. Poi divieto di combustione all'aperto (barbecue compresi), con potenziamento dei controlli su tutte queste attività. Previsto inoltre l'abbassamento temperature medie nelle abitazioni fino a 19 gradi e nelle attività industriali e artigianali fino a 17, mentre stufe a legna e caminetti sotto le 4 stelle di efficienza energetica non potranno essere accesi. I divieti restano in vigore almeno fino a venerdì quando è prevista una nuova giornata di controllo.

Le misure emergenziali scattano quando le verifiche di Arpae (Agenzia regionale per la protezione ambientale), ogni lunedì, mercoledì, venerdì, indicano il superamento del valore limite giornaliero di PM 10 per tre giorni consecutivi da quello di controllo.