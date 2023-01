Caro benzina Emilia Romagna, via al bando per siti idrogeno verde in aree dismesse in Emilia-Romagna

Bologna, 16 gennaio 2023 - Una risposta al caro energia arriva dalla regione Emilia-Romagna con il via libera alla realizzazione di impianti a idrogeno verde in aree industriali dismesse. A disposizione 20 milioni d'investimenti finanziati con risorse del Pnrr stanziate dal governo. Il primo bando - da approvare entro fine mese - selezionerà progetti per realizzare impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse.

Nella foto piccola Vincenzo Colla e un sito di produzione di energia verde

L'obiettivo è realizzare nuovi siti di produzione di "energia pulita" soprattutto in quelle zone ricche di stabilimenti energivori come ceramiche, cementifici, cartiere, petrolchimico e sistema della logistica. "Gli investimenti sulle rinnovabili stanno diventando convenienti. È il mondo che va in quella direzione, si tratta di una sfida strategica da cogliere senza incertezze. La Regione, dopo il Patto per il clima e il piano energetico regionale, passa alla fase applicativa", spiega l'assessore regionale al Lavoro e allo Sviluppo economico Vincenzo Colla.