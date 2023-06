Divieto di balneazione Riviera romagnola: dove resta il 14 giugno 2023

Bologna, 14 giugno 2023 – Divieto di balneazione nel mare Adriatico: ci sono degli aggiornamenti rispetto alla circolare di ieri, 13 giugno, che parlava di 12 punti non balneabili.

I parametri sono rientrati nella norma a Savignano e a San Mauro Mare Nord, in provincia di Forlì-Cesena, dunque in questi tratti le acque sono balneabili. Ad attestarlo i risultati di un campionamento aggiuntivo effettuato ieri dai tecnici di Arpae nei due punti in questione.

Possono essere dunque revocate le ordinanze di divieto provvisorio alla balneazione emesse ieri dai sindaci, rispettivamente di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena).

Dunque, dopo il rientro dei parametri a Savignano e a San Mauro Mare, scendono a dieci i punti dove l'acqua ha parametri oltre soglia, sui cui nuovi aggiornamenti sono attesi per domani.

Salgono invece 88 (su 98) i punti di costa in cui i valori del mare sono nella norma.

Divieto di balneazione in Romagna: dove

Dei 10 punti in cui ancora c’è il divieto di balneazione, ci sono sempre i sette del Ravennate: Casalborsetti, 100 metri a nord della foce del canale Destra Reno, 80 metri a sud della foce dello stesso canale e la zona del Camping; Marina Romea; sempre a Marina Romea 100 metri a nord della foce del Lamone e 100 metri a sud della stessa foce; a Lido di Savio 150 metri a sud della foce del fiume Savio.

Gli altri tre invece sono in provincia di Rimini: Viserba-Spina-Sacramora; 100 metri a sud della foce dell’Uso in comune di Bellaria-Igea marina e 50 metri a sud della foce del Marano in comune di Riccione.