Clima, perché fa ancora caldo in Emilia Romagna: fino a quando durerà l’anticiclone Tora

Bologna, 10 ottobre 2023 - Un’ottobrata più calda del previsto. Città come Bologna, Ferrara e Forlì in questi giorni hanno raggiunto punte fino a 31 gradi. A causare queste temperature decisamente fuori stagione è l'anticilone Tora che, tuttavia, non durerà ancora a lungo e dal weekend potrebbe cambiare tutto dando finalmente il via all’autunno. Ecco le previsioni meteo in Emilia Romagna.

Quando arriva il freddo?

Le temperature eccezionali per il mese di ottobre dovrebbero rimanere stabili per tutta la settimana. Ma quanto durerà ancora questo caldo anomalo? Secondo Luca Lombroso de ilmeteo.net (https://www.ilmeteo.net) segnali di un calo apprezzabile delle temperature arriveranno nel weekend, da domenica 15 ottobre. “Sono giornate storiche per la meteo climatologia del mese di ottobre” scrive il meteorologo, dove “la crisi climatica colpisce ancora l’Italia con un evento estremo caldo incredibile per ottobre”.

Ancora una settimana di caldo estivo in tutto il Paese, dunque, dove l’anticiclone Tora - così denominato dal Dipartimento di Meteorologia dell’Università di Berlino - darà i suoi effetti. Nel fine settimana, invece, ci sarà un aumento di aria umida e nubi al nord e al centro, che potrebbe dar vita a qualche temporale sparsa in Italia. Questa proiezione, sottolinea l’esperto, “potrebbe essere la premessa a una svolta nella seconda metà del mese, su cui però regnano molte incertezze”.

Previsioni meteo Emilia Romagna 11 ottobre

Domani, mercoledì 11 ottobre, l’Emilia Romagna si sveglierà con cielo sereno in tutta la regione. A dirlo sono le previsioni meteorologiche di Arpae. Nell’area del Po, possibili foschie o banchi di nebbia nelle ore notturne che via via andranno dissolvendosi nelle prime ore della mattina. Temperatura ancora significativamente alte: le minime saranno comprese tra 17 e 20 gradi in città e sul litorale, poco inferiori nelle zone di campagna; le massime, invece, in lieve calo in regione con 25 gradi sulla costa e 28 in pianura. Venti deboli nella zona occidentale dell’Emilia Romagna che ruoteranno e soffieranno da est dal pomeriggio. Il mare ancora calmo o lievemente mosso.

Previsioni giovedì 12 ottobre

Giovedì mattina il cielo sarà sereno in gran parte dell’Emilia Romagna con qualche nuvola sui rilievi nella parte meridionale delle province. Ancora possibili foschie nelle zone in prossimità del Po nelle ore notturne. Temperature stabili, ancora eccezionalmente fuori stagione, con minime comprese tra 17 e 20 gradi nei centri urbani e massime fino a 26 gradi lungo la costa romagnola e fino a 28 gradi in pianura. Venti deboli di direzione variabile e mare poco mosso.

Meteo weekend dal 13 al 16 ottobre

Passiamo alle proiezioni del weekend. Venerdì ancora caldo estivo e tempo stabile su tutta la regione, ma la pressione inizierà a cedere favorendo così venti da nord. Ad ogni modo, fino a venerdì 13 ottobre il cielo resterà sereno o poco nuvoloso. Da sabato 14, invece, potrebbe verificarsi un progressivo aumento della nuvolosità dando vita a piogge deboli principalmente sui rilievi. Domenica 15 ottobre si prevedono piogge sparse in regione con temperature stabili e sopra la media del periodo: le minime previste a 15 gradi e le massime fino a 26. Probabile cambiamento da lunedì 16 ottobre, in cui si prevede una più marcata diminuzione delle temperature.

La mappa delle previsioni meteo