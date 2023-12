Smog, torna il bollino rosso in Emilia Romagna: quando scattano le limitazioni

Bologna, 18 dicembre 2023 - Dopo tre giorni 'verdi' - ovverio di aria pulita - a partire da domani torna il bollino rosso per la qualità dell'aria in Emilia Romagna. Sulla base delle previsioni di Arpae infatti, domani 19 dicembre e mercoledì 20 sono in vigore le limitazioni previste dal Piano aria integrato regionale. Dopodomani sarà emesso il nuovo bollettino, che darà indicazioni per i giorni successivi. La settimana scorsa il bollino rosso aveva interessato tutta l’Emilia, risparmiando la Romagna.

Qualità dell'aria: domani bollino rosso in Emilia Romagna

Smog: le principali limitazioni

- dalle 8.30 alle 18.30 lo stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel euro 5, oltre ai divieti già ordinariamente previsti (si ricorda però che le limitazioni strutturali ed emergenziali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e le limitazioni emergenziali alla circolazione dei veicoli diesel euro 5 non si applicano ai residenti nei comuni alluvionati, tra i quali quello di Ravenna, fino al 31 marzo) - temperatura fino ad un massimo di 19°C (+ 2 di tolleranza) nelle case, negli uffici, nelle attività ricreative, di culto, commerciali e sportive e 17°C (+ 2 di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività produttive e artigianali, esclusi ospedali ed edifici assimilabili, scuole ed edifici assimilabili) - divieto di uso (in presenza di impianto alternativo) di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa con classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore a 4 stelle - divieto di combustione all’aperto (falò, barbecue, fuochi d’artificio) - divieto di spandimento di liquami con tecniche non ecosostenibili.

Come funziona il bollettino

Ricordiamo che il bollettino della qualità dell'aria è emesso il lunedì, il mercoledì e il venerdì (giorni di controllo) entro le ore 11 e indica se sono attivate le misure emergenziali (bollino rosso) a partire dal giorno successivo. Nel caso in cui il giorno di controllo cada in una festività, il bollettino viene emesso il primo giorno lavorativo successivo. Le misure emergenziali si attivano quando le previsioni per il giorno di controllo e per i due successivi indicano il superamento della soglia di legge per il PM10 in almeno una stazione della provincia. Le misure emergenziali rimangono attive fino al giorno di controllo successivo compreso e sono revocate dal giorno successivo all'emissione del Bollettino, se nel giorno di controllo non si verificano le condizioni di attivazione. La previsione è emessa da Arpae sulla base del sistema integrato di modellistica meteorologica e di qualità dell'aria.