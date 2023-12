Allarme smog: bollino rosso in tutta l’Emilia, si salva la Romagna

Bologna, 11 dicembre 2023 - Le giornate di sole - e nebbia - non aiutano la 'pulizia' dell'aria: a causa del clima di questi giorni (non si prevede pioggia almeno fino a domenica 17 dicembre) l'Agenzia regionale per l'ambiente ha emesso un bollino rosso sulla qualità dell'aria in Emilia. Da domani, 12 dicembre, e per tutto il giorno del 13 dicembre, scattano le misure emergenziali anti inquinamento, che coinvolgono le province di Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Piacenza e Parma. Insomma, si salva solo la Romagna.

Cosa sono le misure emergenziali

Oltre allo stop alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5, si prevedono altre misure: - divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore a 4 stelle - divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili in tutti i comuni di pianura est e di pianura ovest delle province in cui si attivano le misure emergenziali - abbassamento temperature medie nelle abitazioni fino a 19°C e nelle attività industriali e artigianali fino a 17°C. Cliniche, case di cura, scuole e luoghi che ospitano attività sportive sono esclusi dall'obbligo di ridurre la temperatura.

- È vietato generare combustioni all'aperto, compresi i barbecue, e bruciare sterpaglie.

Ricordiamo che oltre ai diesel Euro 5 si fermano anche i veicoli più inquinanti (già bloccati durante la manovra ordinaria) come i diesel fino a Euro 4, i veicoli a benzina fino agli Euro 2, quelli a gpl/benzina e metano/benzina fino agli Euro 1, ciclomotori e motocicli fino agli Euro 1. È comunque sempre possibile, per tutti i veicoli, circolare sulle strade che conducono ai parcheggi scambiatori e alle strutture ospedaliere anche se all'interno dell'anello delle tangenziali.

Quando scattano le misure emergenziali

Le misure emergenziali si attivano quando le previsioni per il giorno di controllo e per i due successivi indicano il superamento della soglia di legge per il PM10 in almeno una stazione della provincia. Le misure emergenziali rimangono attive fino al giorno di controllo successivo compreso (i giorni di controllo sono lunedì, mercoledì e venerdì) e sono revocate dal giorno successivo all'emissione del Bollettino, se nel giorno di controllo non si verificano le condizioni di attivazione.

La previsione è emessa da Arpae sulla base del sistema integrato di modellistica meteorologica e di qualità dell'aria.