Treni in Emilia Romagna, la ripartenza dopo l’alluvione: le tratte riattivate

Bologna, 20 settembre 2024 – Il miglioramento delle condizioni meteo dopo la drammatica alluvione in Emilia-Romagna ha consentito la riapertura al traffico ferroviario di alcune linee, dopo che i controlli delle squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana hanno dato il via libera. In altri punti, servirà ancora tempo per riprendere le normali operazioni di trasporto su rotaie.

Le linee riattivate

A partire dalle 6 di questa mattina la circolazione ferroviaria fra Portomaggiore e Ravenna è ripresa a pieno regime, dopo che dalla mezzanotte di ieri era stata momentaneamente sospesa per il maltempo. Questa percorso si è aggiunto ai servizi nuovamente efficienti da ieri, ossia il tratto fra Grizzana e Monzuno della Bologna - Prato, lo spezzone fra Faenza e Forlì della Bologna - Rimini e la linea Faenza – Ravenna.

Le tratte sospese e deviate

Ancora in corso i sopralluoghi per stimare i tempi necessari a riabilitare la percorribilità della Castel Bolognese – Russi (interna alla linea Castel Bolognese – Ravenna) e del tragitto tra Faenza e Marradi, dove si riscontrano danni evidenti alle infrastrutture, entrambe al momento sospese. Sulla “Romagna Line” Bologna – Ravenna – Rimini, la circolazione è ripresa, pur con alcune limitazioni e deviazioni del normale percorso, come nel passaggio tra Faenza e Granarolo.

Maggiori informazioni sulle tratte deviate sono disponibili nel dettaglio sul sito di Trenitalia.

In assenza del trasporto su rotaie, gli spostamenti sono garantiti mediante un servizio di navette bus sostitutive fra Castel Bolognese e Russi con apposite fermate in ogni stazione intermedia, ad esclusione di Lugo e Barbiano dove la situazione delle strade non rende ancora possibile il transito dei veicoli. I collegamenti sono assicurati con lo stesso sistema anche fra Faenza, Brisighella e Fognano e fra Marradi e Popolano di Marradi.

In occasione di quest’emergenza è stato potenziato il servizio di assistenza di Trenitalia Tper nelle principali stazioni per fornire supporto ai viaggiatori che potranno rivolgersi al portale online delle Ferrovie dello Stato per l’assistenza.