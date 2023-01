Liliana Cavani compie 90 anni: la festa è organizzata da Sgarbi

Vittorio Sgarbi e Liliana Cavani

Roma, 8 gennaio 2023 - Per i 90 anni di Liliana Cavani - la regista carpigiana li compie domani - il conterraneo Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, ha organizzato per lei una festa nella sede del ministero in via del Collegio Romano 27.

L'evento, d'intesa con il ministro Sangiuliano, si terrà alle 16.30 e sarà una rimpatriata di vecchi amici: attori, registi, scrittori, musicisti, giornalisti.

Naturalmente ci sarà la festeggiata, chiamata a tagliare la torta.

L'omaggio di Sgarbi

Della regista, il critico d'arte ha scritto oggi su un articolo: "La Cavani appartiene a una generazione di registi italiani dell'Emilia-Romagna che è diventata famosa negli anni Settanta: Bernardo Bertolucci, Pier Paolo Pasolini e Marco Bellocchio. La Cavani cerca l'uomo. Con estrema essenzialità. In un nazista, come in San Francesco, cerca l'anima. Ci ha aiutato a capire il nostro tempo e la nostra vita. Per questo le siamo, e le sono, riconoscenti".

"Per questo - prosegue Sgarbi - nel giorno del suo (incredibile) novantesimo compleanno ho voluto, con Gennaro Sangiuliano, festeggiarla al ministero della Cultura, circondata da amici che le devono di essersi capiti meglio, di aver vissuto anni illuminati dalla sua lucida ragione e dalla sua umanita' senza finzioni. Oltre la retorica e sotto la pelle".