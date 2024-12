Cartoline di Natale dai vip dell'Emilia Romagna: le foto più belle

Bologna, 28 dicembre 2024 - Cartoline di Natale dei vip dell’Emilia Romagna. A casa o in vacanza, nei giorni delle feste, le celebrità hanno condiviso sui social i momenti più belli passati con i propri cari tra la Vigilia e il giorno di Santo Stefano.

Da Elettra Lamborghini insieme al marito Afrojack, all’eterno ragazzo Gianni Morandi, da Vasco Rossi-Babbo Natale a Cristina D’Avena con l’albero pieno di luci, passando per Laura Pausini con la figlia Paola, e per gli auguri in musica di Nek, ecco alcuni scatti natalizi dei big emiliano-romagnoli.

