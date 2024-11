Laura Pausini cade durante il concerto: il video fa il giro del web

Ravenna, 29 novembre 2024 - Laura Pausini cade durante un concerto a Milano, ma... The Show Must Go On: l'artista romagnola si alza e continua a cantare davanti al suo pubblico. L'incidente è avvenuto durante la serata del 28 novembre: Laura si stava esibendo sulle note di Zero, canzone contenuta nel suo ultimo disco Anime Parallele e stava scendendo dal palco, quattro in tutto, ma al secondo inciampa e cade. Complice forse anche il vestito molto lungo e gli stivali con il tacco alto.

Laura Pausini è caduta durante un concerto a Milano, il video ha fatto il giro dei social

Fortunatamente, non si è fatta niente: con il microfono in mano a continuato a cantare. Il video ha fatto il giro del web, tanti i commenti dei fan e degli utenti: da chi sorride a chi si preoccupa per la sua beniamina. Ma Laura Pausini è una forza della natura, anche per questo è molto apprezzata dai suoi fan che proprio pochi giorni fa si erano preoccupati per lei dopo che, a causa dell’influenza, era stata costretta ad annullare il concerto in programma di Livorno, Ma poi ha rassicurato tutti e il 23 novembre è tornata con tutta la sua energia sul palco di Pesaro. La decima tournée mondiale, il World Tour Winter 2024, ha preso il via da Londra e attraverserà l'Europa e l'Italia. Il gran finale è uno speciale show di Capodanno, ultima delle tre date previste in Sicilia.

Lo show a Milano

Alle 21 in punto la Pausini apre lo show con il brano 'Il primo passo sulla luna'. Soprabito sparkling con le piume e pantaloni acquamarina, è circondata da ballerini con caschi d'astronauta che si muovono a tempo. Alle sue spalle sui maxi schermi vengono proiettate installazioni futuristiche e di grande effetto, come quando canta 'Durare' issata su una piattaforma. Sul palco Laura non si risparmia: comunica entusiasmo ed energia, ironizza, lancia messaggi di pace e per l'ambiente, si rivolge ai suoi fan, che cantano, ballano e si ritrovano come in una grande famiglia per una celebrazione collettiva di una carriera straordinaria. ''Questo è il nostro quinto show in un anno in questa splendida città, che amo tanto - dice dal palco - non sarà un concerto ma uno spettacolo. Siamo qui per ripercorrere i nostri 31 anni di musica insieme, scoprirete per chi sono state scritte alcune canzoni e cantando con me vi torneranno in mente persone che hanno fatto parte della vostra vita. 31 anni sono tanta vita''.

Domenica 1 dicembre sarà ospite a Verissimo

Laura Pausini, cantautrice dei record, icona pop a livello globale, più di 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, più di 5 miliardi di streamings su Spotify, prima e unica artista italiana a vincere 1 Grammy Award e ad entrare nella Billboard Hot 100, sarà super ospite di Silvia Toffanin a Verissimo domenica 1 dicembre per una lunga ed emozionante intervista.