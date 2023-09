Asili nido gratis in Emilia Romagna: dove e per quali famiglie

Bologna, 6 settembre 2023 - La Regione Emilia Romagna continua a investire nell’istruzione dei più piccoli, garantendo l’accesso gratuito all’asilo nido per le famiglie che abitano nei territori delle aree interne, dall’Appennino al basso Ferrarese, coinvolgendo 123 Comuni della montagna e dieci in provincia di Ferrara. Per la fascia 0-3 anni, l’investimento ha una portata economica mai vista prima, che insiste sul concetto di welfare alle famiglie e sull’importanza del percorso educativo a partire già dai primi anni di vita.

“Con la misura che presentiamo oggi, che comporta un investimento complessivo di oltre 70 milioni di euro, mettiamo in campo misure che confermano quelle dello scorso anno - spiega l’assessore regionale al welfare, Igor Taruffi -, del nido con la Regione, con l’abbattimento delle rette. L’ampliamento dell’offerta educativa, con l’ampliamento dei posti per gli asili nido. In particolare, quest’anno ci dedichiamo alle aree interne, all’Appennino e al basso Ferrarese, rendendo gratuito l’accesso per le famiglie che porteranno i propri figli e figlie nei nidi di quei Comuni”. È quindi “un investimento importante che conferma un impegno da parte della Regione, che è quello di raggiungere il 45% di copertura di frequentazione dei nidi che è lo standard europeo al quale puntiamo”, conclude Taruffi.

Il provvedimento si unisce a un pacchetto di misure che la Regione mette in campo da anni. "Crediamo sia giusto dare in territori più fragili di altri servizi che garantiscano competitività di vantaggio e quindi i nidi pubblici e quelli privati convenzionati con la Regione, per trattare i bimbi tutti allo stesso modo, saranno gratuiti nei Comuni montani e nel basso Ferrarese – afferma il presidente della Regione Stefano Bonaccini -. Poi, aumentiamo da 4.500 a 5.300 euro il contributo per ogni posto nuovo che nei Comuni verrà realizzato, perché nel totale dei Comuni dell’Emilia Romagna nel decennio si è passato dal 30 al 40% di frequenza. Ma vogliamo aumentare per azzerare le liste d’attesa”.

Asili nido gratuiti in Appennino e nella bassa ferrarese

Le risorse

Il Miur ha destinato quest’anno risorse pari a 27,5 milioni di euro per l’Emilia Romagna, da destinare alla gestione e alla qualificazione dei servizi e ad azioni innovative. Il 90% del totale è destinato alla fascia 0-3 anni, per una somma di circa 25 milioni di euro. In più, c’è il Fondo Regionale che conta quasi 7 milioni di euro, previsti da una delibera regionale dello scorso luglio.

La conferenza stampa con il presidente Stefano Bonaccini e l'assessore Igor Taruffi

L’ampliamento dell’offerta educativa

La Regione ha deciso di proseguire per l’anno scolastico che sta per iniziare con la misura che prevede l’abbattimento delle liste di attesa tramite l’ampliamento dell’offerta educativa. L’investimento, nel complesso, prevede circa 15 milioni di euro. Continua anche il progetto Al nido con la regione, per il quale saranno messi a disposizione 18 milioni di euro provenienti dal Fondo sociale europeo Plus. Di fondamentale importanza è anche il progetto Sentire l’inglese nella fascia 0-3-6, che prevede l’insegnamento del suono e della lingua inglese già negli asili nidi, che ha coinvolto 304 servizio in tutta la Regione e quasi 14 mila bambini.