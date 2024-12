Negozi in Emilia Romagna, una persona su due vive in un Comune senza alimentari né bar

Bologna, 5 dicembre 2024 – Vivere senza una o più attività commerciali di base. In Emilia-Romagna sono 2,3 milioni gli abitanti che vivono in uno dei 306 comuni privi di una o più attività commerciali di base, alimentari, edicole, bar o distributori carburanti.

Circa 1,8 milioni di residenti in 255 comuni della regione hanno visto sparire uno o più servizi essenziali dal territorio in questi ultimi 10 anni. È la fotografia della "desertificazione" commerciale scattata da Confesercenti nazionale ed Emilia-Romagna su dati Infocamere e dell'Istituto Tagliacarne.

Tutti i numeri

Circa 318mila residenti non hanno più nel proprio territorio comunale un negozio o rivenditore di elettronica ed elettrodomestici. Oltre 235mila sono privi di un emporio, oltre 200mila di una pescheria, circa 156mila non hanno accesso a macellerie, mentre altri 116mila devono andare in un altro comune per trovare un negozio di ortofrutta. Più di 100mila devono fare lo stesso per trovare una stazione di rifornimento carburante. Ma ci sono anche 236mila residenti senza un negozio di abbigliamento per bambini e neonati, oltre 196mila senza una libreria, quasi 200mila senza ferramenta.

L’’emorragia’ dei piccoli comuni

L'indagine, dunque, evidenzia un meccanismo che vede svuotarsi i piccoli comuni della regione, che perdono abitanti e, di conseguenza, negozi e attività commerciali e di servizio. Un'emorragia rispetto alla quale Confesercenti chiede l'intervento della politica, a livello nazionale, ma anche a livello locale. In Emilia-Romagna, la popolazione nell'arco di un decennio (dal 2014 al 2023) è leggermente cresciuta (+18.425) ma l'aumento si è maggiormente concentrato nelle città oltre i cinquantamila residenti (+16,809) e nei Comuni da cinquemila a cinquantamila residenti (+14.587), evidenziando, al contempo, un calo consistente della popolazione residente nei Comuni con meno di cinquemila residenti (-13.151) dove oggi risiede il 7,6% della popolazione emiliano romagnola rispetto all'8% del 2014.