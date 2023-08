Granchio blu, dall’Emilia Romagna agli Usa: al via la vendita

Bologna, 17 agosto 2023 – Al via la commercializzazione negli Usa del granchio blu pescato in Emilia-Romagna. Il primo container è già partito con destinazione Miami e contiene 15,75 tonnellate di crostacei semilavorati.

Questa specie alloctona, che sta creando molti danni negli allevamenti di vongole e novellame, è stata pescata dalle imprese ittiche della Sacca di Goro, del territorio di Comacchio e nel Delta del Po. Con questo nuovo via libera potrà essere venduta nel Paese non solo di cui è originaria, ma in cui è anche molto richiesta dai consumatori.

Infatti, è un carapace particolarmente ricco di calcio e magnesio. Oltre che in campo alimentare, il granchio blu potrebbe anche avere applicazioni come integratore di minerali per l’alimentazione animale. Questo tra l’altro è uno dei filoni di ricerca su cui sta lavorando l’Università di Bologna, con il coordinamento del professore Alessio Bonaldo.

Il granchio blu non è una specie nativa del Mediterraneo o dell'Adriatico

Chi ha ideato il progetto

Regista dell’operazione la società di Rimini Mariscadoras, una start up tutta al femminile, nata nel 2021 e ideatrice del progetto “Blueat – La Pescheria Sostenibile”, per promuovere l’utilizzo alimentare e gastronomico delle specie aliene marine invasive, a partire appunto dal granchio blu, tra le più dannose attualmente presenti nel Mediterraneo, a causa della sua voracità e assenza di predatori naturali.

Da qui l’accordo di collaborazione dell’azienda riminese con un’azienda di trasformazione di Mestre per la lavorazione e la trasformazione dei granchi in polpa e sughi, che stanno approdando sul mercato domestico ed estero.

Assessore Mammi: “Ci sono le condizioni per creare una filiera”

“Questa prima spedizione di quasi 16 tonnellate di granchio blu, è la dimostrazione concreta che ci sono le condizioni per provare a creare una filiera in grado di fornire prodotto semilavorato di qualità e una redditività anche alle nostre imprese ittiche”, ha commentato l’assessore regionale all’Agricoltura e pesca Alessio Mammi. “È un obiettivo cui come Regione siamo fortemente impegnati: trasformare quella che attualmente è un’emergenza in una possibile opportunità. Per fare questo stiamo lavorando in più direzioni, in stretta collaborazione con il mondo della pesca e dell’acquacoltura. Un primo passo è stata l’autorizzazione alla cattura, al prelievo e alla commercializzazione, ma questo non basta. Non tutto il prodotto ha le caratteristiche per essere venduto, mentre i danni che questa specie sta provocando a un intero settore pongono in primo piano il tema degli indennizzi, oltre a quello dello smaltimento del prodotto non adatto alla vendita”.

Mammi e Calvano incontrano i pescatori

Temi questi che saranno al centro dell’incontro in programma lunedì 21 agosto a Goro e a Comacchio, tra l’assessore Mammi e l’assessore al Bilancio Paolo Calvano con le associazioni della pesca e dell’acquacoltura. Un incotro per fare il punto sulle diverse questioni aperte dalla richiesta di maggiori indennizzi al Governo in tempi rapidi, all’eventuale dichiarazione dello stato di calamità, passando per l’approvazione di un piano nazionale per il controllo e la riduzione numerica della specie aliena.