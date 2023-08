Lavoro, postini cercansi in Emilia Romagna: come candidarsi

Bologna, 7 agosto 2023. È tempo di assunzioni in Emilia Romagna. Poste Italiane è infatti alla ricerca di portalettere per un contratto a tempo determinato. Non c’è bisogno di alcuna laurea, basta il diploma. Ecco come candidarsi per il lavoro.

Poste Italiane cerca portalettere in Emilia Romagna: tutte le informazioni utili sull'offerta di lavoro

Portalettere in Emilia Romagna: requisiti

Per candidarsi è sufficiente il diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110. È inoltre necessaria la patente di guida in corso di validità. Per quanto riguarda le conoscenze professionali, non è richiesta alcuna conoscenza specifica.

Tipologia di contratto

Come spiegato da Poste italiane, si tratta di un contratto a tempo determinato in relazione alle esigenze aziendali, sia in termini numerici che di durata

Come candidarsi

La domanda deve essere presentata entro il 4 settembre 2023 su questo sito. Durante la candidatura è necessario indicare l’Emilia Romagna come area territoriale di preferenza.

Quali documenti servono

È necessario presentare l’attestato del titolo di studio nel momento della prima convocazione presso la sede di Poste Italiane.

Il test di selezione

Poste italiane invierà una mail ai candidati che soddisfano i correnti fabbisogni aziendali per sottoposti ad un test di selezione. Si tratta di esami basati sul ragionamento logico di cui l’istituto provvederà a fornire spiegazioni necessarie per lo svolgimento. Pertanto, Poste Italiane invita tutti i candidati a controllare la spam della casella email.

Prova d’idoneità e colloquio finale

Chi passa il primo test attitudinale può affrontare In un secondo momento la prova di idoneità alla guida del motomezzo 125 cavalli e un colloquio orale. È essenziale in entrambi i casi il superamento della prova per l’assunzione.