Sciopero treni Tper lunedì 9 dicembre in Emilia Romagna: niente fasce di garanzia, gli orari

Bologna, 6 dicembre 2024 – Altro giro, altra corsa o forse no. È stato proclamato infatti, dopo quello del 29 novembre, un altro sciopero lunedì 9 dicembre. Questa volta a incrociare le braccia sarà personale di Trenitalia Tper in Emilia Romagna, sia quello mobile (come il macchinista, il capotreno o l’autista) sia i lavoratori a contatto con i clienti (quindi vendita o assistenza).

Possibili ripercussioni sul servizio anche nelle regioni limitrofe.

Lo scioperò partirà la mattina del 9 dicembre alle 9 per concludersi nel pomeriggio alle 17. In questo lasso di tempo, i treni regionali non saranno garantiti.

L’astensione è stata indetta “per i gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori”.

I viaggiatori potranno richiedere il rimborso del biglietto sul sito delle singole imprese ferroviarie; in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo disponibilità dei posti.

Lo sciopero del 9 dicembre è stato proclamato dai sindacati confederali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ulitrasporti e Orsa "in conseguenza della violenta aggressione avvenuta ai danni del capotreno di Trenitalia Tper in servizio sul treno 2459 a Fidenza il 5 dicembre scorso, ennesimo evento di questo tipo avvenuto in Emilia-Romagna negli ultimi mesi, per denunciare con forza le gravi e non più tollerabili condizioni di lavoro in termini di sicurezza (e aggressioni) per le lavoratrici e i lavoratori front line delle imprese di trasporto ferroviario".

I sindacati regionali, inoltre, annunciano un presidio dei lavoratori, nello stesso giorno, dalle 10 alle 11 e 30, davanti alla Prefettura di Bologna e richiedono "con urgenza" che "una delegazione delle segreterie sindacali regionali venga ricevuta presso la sede della Prefettura per un confronto sul tema aggressioni al personale ferroviario, come richiesto contestualmente nella proclamazione di sciopero, non avendo ricevuto risposta alle precedenti richieste di incontro sul tema".

Nella giornata del 9 dicembre, quello del personale Tper non è l’unico sciopero indetto. Infatti ci sarà anche quello nazionale che riguarderà le scuole infanzia, primarie e secondaria di primo grado, i docenti e il personale Ata proclamato dall’organizzazione sindacale Csle. Nella giornata non sarà garantito il regolare svolgimento del servizio scolastico.