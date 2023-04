Segreteria Pd, i nomi dell’Emilia Romagna scelti da Elly Schlein

Modena, 7 aprile 2023 – “A nome mio e di tutto il Partito Democratico dell'Emilia-Romagna voglio congratularmi e fare i migliori auguri di buon lavoro a tutte le componenti ed a tutti i componenti della nuova segreteria del Pd.

Così come successo con gli altri organismi dirigenti del partito nazionale, anche questa volta l'Emilia-Romagna ha una rappresentanza numericamente e qualitativamente importante; è una grande soddisfazione per tutta la comunità democratica regionale".

Lo dice Luigi Tosiani, segretario regionale del Pd in Emilia-Romagna. "Sono certo - dice - che Davide Baruffi, Maria Cecilia Guerra, Marwa Mahmoud, Vincenza Rando e Igor Taruffi affronteranno questa nuova sfida con lo stesso impegno e la medesima capacità con cui stanno lavorando in Emilia- Romagna. Ora si parte davvero. La segretaria Schlein, il presidente Bonaccini, la nuova segreteria, le federazioni regionali e provinciali, i circoli: siamo pronti a lavorare insieme per costruire l'alternativa a questo disastroso Governo”.

È una "squadra solida basata su rinnovamento, apertura e competenze specifiche” la nuova Segreteria del Partito Democratico che la segretaria Elly Schlein ha annunciato in una diretta sul suo profilo Instagram.

Tutti i nomi della nuova segreteria Pd

Alessandro Alfieri: Riforme e Pnrr

Davide Baruffi: Enti locali

Marta Bonafoni: Coordinatrice della segreteria, terzo settore e associazionismo

Stefania Bonaldi: PA, professioni e innovazione

Annalisa Corrado: Conversione ecologica, clima, green economy e agenda 2030

Alfredo d'Attorre: Università

Marco Furfaro: Responsabile iniziative politiche del Pd, welfare, contrasto alle diseguaglianze

Maria Cecilia Guerra: Politiche del lavoro

Camilla Laureti: Politiche agricole e alimentari

Marwa Mahmoud: Partecipazione e formazione politica

Pierfrancesco Maiorino: Politiche migratorie e Diritto alla casa

Irene Manzi: Scuola, istruzione, infanzia e povertà educativa

Antonio Misiani: Economia, finanze, imprese e infrastrutture

Giuseppe Provenzano: Esteri, Europa e cooperazione internazionale

Vincenza Rando: Contrasto alle mafie, legalità e trasparenza

Sandro Ruotolo: Informazione, cultura e memoria

Marco Sarracino: Coesione territoriale, sud e aree interne

Marina Sereni: Diritto alla salute e sanità

Debora Serracchiani: Giustizia

Igor Taruffi: Organizzazione Pd

Alessandro Zan: Diritti