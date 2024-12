Scm fa ancora shopping: "Allarghiamo il mercato"

Scm Group, multinazionale di riferimento nelle tecnologie per la lavorazione di una vasta gamma di materiali e nei componenti industriali, rafforza la sua posizione globale grazie alla recente acquisizione del 51% di Mecal Machinery. La partnership segna l’ingresso del gruppo riminese in un nuovo segmento di mercato, potenziando ulteriormente l’offerta tecnologica e aprendo nuove prospettive di crescita internazionale.

Mecal Machinery, con sede a Pavia, rappresenta un’eccellenza italiana nella produzione di macchine e sistemi per la lavorazione di alluminio, pvc e leghe leggere. Con 190 addetti e un fatturato annuo di 45 milioni di euro, l’azienda si distingue per la produzione 100% Made in Italy, che riflette un approccio altamente verticale e integrato. L’acquisizione consente a Scm Group di espandere il proprio portafoglio di soluzioni ad alta tecnologia, rispondendo in modo mirato alle esigenze dei settori della serramentistica, della meccanica e dei trasporti.

"L’ingresso di Mecal Machinery nel nostro gruppo ci permette di entrare in un nuovo segmento di mercato, completando l’offerta tecnologica e di servizi che già proponiamo a livello globale", ha dichiarato Marco Mancini, Ceo di Scm Group. "Questa operazione, insieme alla partnership avviata a giugno con Tecno Logica nel campo degli impianti industriali innovativi, rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra strategia di crescita internazionale".

Ennio Cavezzale, socio titolare di Mecal Machinery, rimarrà coinvolto attivamente nella gestione dell’azienda con il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione. "Far parte di un gruppo multinazionale solido come Scm garantisce a Mecal la possibilità di consolidare la propria posizione di leader globale", ha sottolineato Cavezzale, evidenziando il valore aggiunto derivante dall’accesso alla rete di vendita e assistenza internazionale di Scm Group.

L’acquisizione di Mecal Machinery si inserisce in una strategia più ampia di Scm Group, che mira a rafforzare la propria presenza nei mercati ad alto potenziale grazie a collaborazioni e investimenti mirati. Con un fatturato di 900 milioni di euro e oltre 4.000 dipendenti distribuiti in tre poli produttivi altamente specializzati in Italia, il gruppo si conferma come partner privilegiato per industrie di diversi settori, dall’edilizia all’automotive, dalla nautica all’aerospaziale. Con questa operazione, Scm Group non solo amplia il proprio ventaglio di soluzioni tecnologiche, ma rafforza la sua capacità di anticipare le esigenze dei mercati globali. La sinergia tra le competenze di Mecal Machinery e la capillare organizzazione di Scm Group promette di generare innovazioni.