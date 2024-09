A San Lorenzo in Campo si formano talenti: al via corsi di strumenti a fiato

L’amministrazione guidata dal sindaco Davide Dellonti, in linea con il progetto lanciato alcuni anni fa di ‘San Lorenzo in Campo – paese della Musica’, propone anche per il 2024-2025 un corso di orientamento musicale bandistico completamente gratuito. Le lezioni si svolgeranno nell’arco di 8 mesi, a partire dal 3 ottobre prossimo, e saranno tenute dai maestri Marilena Gabbianelli e Paolo Zingaretti. "Lo scopo principale è quello di promuovere la cultura musicale – evidenzia una nota del Comune – e verranno insegnati strumenti a fiato, che andranno a incrementare le file della banda cittadina ‘Gruppo musicale Mario Tiberini’". Gli orari delle lezioni, che si terranno nei locali dell’oratorio ‘L’Aquilone’, in via San Francesco d’Assisi, saranno concordati direttamente con gli insegnanti e le iscrizioni si effettueranno il giorno di inizio corso, dalle 14 alle 19.

Terra natale del grande tenore Mario Tiberini (8 settembre 1826 – 16 ottobre 1880), San Lorenzo in Campo vanta davvero una grande tradizione musicale, portata avanti e sviluppata ancora oggi. Basti pensare, ad esempio, alla presenza di una scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale; all’esistenza del corpo bandistico cittadino; al coro polifonico ‘Jubilate’, organizzatore tra l’altro della prestigiosa ‘Rassegna Corale Laurentina’; e alla prima Stagione operistica del Teatro Tiberini tenutasi la primavera scorsa su idea del maestro Andrea Colafemmina e del compositore Matteo Sartini, che ha riscosso grande successo. Per tutte le informazioni riguardanti il corso si può chiamare il 338.3412801.

s. fr.