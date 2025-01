Addio ad Adriano Francia, storico parrucchiere della città

Fano piange la morte di Adriano Francia, storico parrucchiere e figura di riferimento nel settore della bellezza e del benessere cittadino. Adriano, 52 anni, si è spento ieri per le complicazioni seguite ad un ictus che lo ha colpito improvvisamente alla fine di novembre. La notizia ha rapidamente fatto il giro della città, suscitando profonda commozione e portando a una valanga di messaggi di cordoglio sui social, dove amici, clienti e conoscenti hanno voluto ricordarlo con affetto. Nato a Tolentino il 17 settembre 1972, Adriano si era trasferito a Fano, città che era diventata la sua casa e dove, nell’aprile del 1986, aveva iniziato la sua lunga carriera come parrucchiere. Con dedizione e passione, aveva costruito un’attività solida e rispettata, a pochi metri dalla residenza comunale in via San Francesco, diventando titolare di un salone specializzato sia per uomo che per donna.

Adriano non era solo un eccellente professionista, ma anche una persona naturalmente portata ad essere circondata da belle donne, amici sinceri e da chiunque apprezzasse la sua simpatia e vivacità. Amava la compagnia, il divertimento e le feste, portando ovunque la sua energia contagiosa. Il suo salone era non solo un luogo di bellezza, ma anche un punto di ritrovo per conversazioni allegre e spensierate. Chi lo conosceva lo ricorda come un uomo dal sorriso accogliente, capace di mettere a proprio agio chiunque, trasformando ogni incontro in un momento speciale. La sua passione per la vita si rifletteva anche nella dedizione al lavoro, sempre aggiornato sulle ultime tendenze e desideroso di regalare bellezza e autostima ai suoi clienti.

Tiziana Petrelli