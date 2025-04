Borse di studio per gli studenti delle Superiori. Ecco i requisiti, domande entro il 16 maggio

Borse di studio per gli studenti delle scuole superiori, quelle che oggi si chiamano ‘secondarie di secondo grado’, residenti a Colli al Metauro. Un avviso sul sito istituzionale del Comune evidenzia che lo studente maggiorenne, oppure il genitore di quello minorenne, possono presentare istanza se hanno un Isee familiare che non supera i 13.500 euro, per le spese sostenute per l’acquisto dei libri, per il trasporto e per l’accesso a beni e servizi di natura culturale. Le domande vanno inviate via mail al Comune di Colli al Metauro entro il 16 maggio prossimo, allegando l’attestazione Isee e la copia di un documento.