Al Codma due giorni a tutto gas

Due giorni interi dedicati agli appassionati di motori grazie al "Fano Motor Show" in programma sabato 5 e domenica 6 aprile nell’area del Codma a Rosciano. L’organizzatore Walter Massa, al tavolo insieme ad un "monumento" del mondo dei motori come Graziano Rossi, ha presentato ieri mattina in Comune la manifestazione che vede per due giorni alternarsi tutta una serie di spettacoli di auto e moto, taxi, rally e truck drift. Prevista anche auto e moto-terapia ed esposizione di car tuning, nonché street food.

Oltre a Graziano Rossi interverranno diversi altri piloti come Paolo Diana, il fanese Loris Rosati, Alberto Tiso e la coppia Marco Giony e Davide Padovan, gli stunt-men della "scuola di polizia" di Mirabilandia. "Gente che viene gratuitamente – ha detto Walter Massa – perché lo scopo della manifestazione non è a fini di lucro. Ci teniamo in modo particolare a venire incontro alle famiglie che hanno ragazzi "speciali" facendogli conoscere l’auto e moto-terapia. Ho organizzato tanti eventi, ma sono davvero onorato dell’accoglienza che mi è stata riservata dalla città di Fano perché il mio scopo è insegnare ai ragazzi a fare questo sport, il drafting, non nelle strade, ma in appositi impianti". Per Graziano Rossi, infatti, "è importante insegnare ai giovani come tenere in mano il volante di un’auto per cercare di evitare il più possibile incidenti stradali". Il sindaco Luca Serfilippi ha ringraziato Saverio Olivi per la disponibilità del Codma che, essendo di proprietà regionale è stato assegnato alla Protezione civile, quindi ha ricordato che questo è uno dei tanti eventi di livello nella bassa stagione, e infine si è augurato che "questo sia l’inizio di una collaborazione che farà felici gli appassionati dei motori e c’è pure un’attenzione particolare ai ragazzi diversamente abili".

L’assessore Alessio Curzi ha ribadito la disponibilità del suo assessorato e di quello di Santorelli, mentre Luciano Cecchini, presidente della Cooperativa Alberghi Consorziati, ha ricordato che "Fano era il fiore all’occhiello del karting mondiale e oggi rifiorisce con il motor show". Gli orari sono sabato dalle 14 alle 24 con auto e musica a go go, domenica dalle 9 alle 18 con l’auto-terapia e a seguire spettacoli ed esibizioni di truck drifting. Ingresso gratuito e diretta su Radio Studio Più.

sil.cla.