Alma, è emergenza in difesa. Ma col Matese non ci sono scuse

La sfida salvezza contro il Matese, questo pomeriggio in Campania a Piedimonte Matese valevole per il recupero della 24esima giornata, vede un’Alma da un lato carica nel morale per la vittoria di domenica sul Chieti e dall’altro preoccupata per l’assenza di diversi titolari in difesa. "Ci sarà d’aiuto questa bella boccata d’ossigeno presa domenica – ha detto il tecnico Manolo Manoni ieri prima della partenza – non solo per la classifica, ma soprattutto per la testa dei giocatori. Vedo tanta voglia e lo spirito giusto nel voler dare continuità ai risultati. Contro il Matese dovremo fare una partita stra-importante dal punto di vista del collettivo e della coesione perché affrontiamo una squadra che ha ottimi giocatori, anche se sembra avere qualche problemino, però conoscendola sono sicuro che non mollerà fino all’ultimo secondo". L’Alma, che è partita ieri dopo la rifinitura, non può permettersi passi falsi se vorrà rimanere agganciata al lotto delle squadre che lottano nei playout. La classifica dice Matese ultima con 17 punti, Fano terz’ultimo con 22, con la salvezza diretta che oggi è a 8 punti. Lo dovrà fare con una formazione di emergenza visto che non potrà contare in difesa su Tomassini e Riggioni infortunati e Mancini squalificato. A questi si è aggiunto anche l’under Saponaro che uscito domenica per un colpo al polpaccio non si è ristabilito in tempo e dunque non è partito insieme ai compagni. Oggi dovrebbe essere sottoposto ad esami.

Un bel guaio per mister Manoni che ha commentato: "Dispiace quando si perdono alcuni giocatori, ma ho la fortuna di avere a disposizione veramente un gruppo coeso, tutti ragazzi che danno l’anima, compresi quelli che vanno poco in campo. Quindi sotto questo punto di vista non sono preoccupato perché sono convinto che qualsiasi giocatore che andrà in campo farà il suo dovere".

Probabilmente si ricorrerà a Kalombo centrale mentre terzini saranno Allegrucci e Roberti. Considerata la posta in palio e la giornata feriale, la società campana ha deciso l’ingresso gratuito.

Così in campo,

stadio "Pasqualino Ferrante", ore 14,30

Matese (4-3-3): Rinaldini; Filosa, Gagliardini, Guarino, De Marco; Ricamato, Ricciardi, Collocolo; Passewe, Galesio, Napoletano. A disp. Palombo, Setola, Cassese, Siena, Langellotti, D’Andrea, Bracaglia, Romano, Manfellotti. All. Feola.

Alma Juve Fano (4-3-3): Guerrieri; Roberti, Kalombo, Dubaz, Allegrucci; Ricci, Urbinati, Gonzalez; Coulibaly, Padovani, Brunetti. A disp. Piersanti, Pensalfini, Malshi, Pedinelli, Antonioni, Zanni, Serges, Giuli, Rovinelli. All. Manoni.

Arbitro: Adrian Lupinski di Albano Laziale, assistenti Giovanni Martino di Cassino e Manuel De Lucia di Frosinone.

Silvano Clappis