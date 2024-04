Amore e intrighi salgono sul palco della Fortuna

Questo fine settimana il Teatro della Fortuna di Fano ospita una commedia in due atti sull’amore, sul sesso, sul tradimento e sul matrimonio, sulle relazioni di lunga durata e sulle avventure a termine, sul maschile e sul femminile, e in definitiva sulla ricerca della felicità che prende sempre strade diverse da quelle previste.

Si intitola "Amanti" ed è una commedia di Ivan Cotroneo (che l’ha scritta e la dirige), brillante e divertente, con situazioni e dialoghi che strappano risate, ma anche un’esplorazione dei sentimenti di una coppia che nella clandestinità trova rifugio, conforto, divertimento, ma anche affanno, preoccupazione, e forse pericolo. A portarla in scena da domani (ore 21) a domenica (ore 17), come ultimo titolo della stagione di prosa FanoTeatro 23-24 che però deve ancora recuperare la data saltata di Lopez-Solenghi, sono Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi, rispettivamente Giulio e Claudia due perfetti sconosciuti che si incontrano per la prima volta davanti a un ascensore, nell’atrio di un palazzo borghese. "I temi di Amanti – dice Cotroneo – mi appartengono da sempre. Nei miei romanzi, nei film, nelle serie televisive che ho scritto e diretto, il confronto tra il maschile e il femminile, la rottura degli stereotipi di genere, la prepotente forza del sesso e quella ancora più devastante dell’amore, hanno sempre avuto grande spazio, nel tentativo continuo di raccontare l’evoluzione della società e del costume attraverso le relazioni amorose. In questa commedia questi temi prendono forma in un racconto moderno ed estremamente divertente, ma anche pieno di tenerezza e verità, come sempre succede nella commedia della vita". Amanti segue la relazione di Giulio e Claudia, intervallando i loro incontri con i dialoghi che ciascuno di due ha con l’analista dottor Cioffi, il quale, ovviamente, non sa che i suoi due problematici pazienti hanno una relazione tra di loro e che lui è stato indirettamente la causa del loro incontro. Così la loro storia si dipana fra gli incontri a letto, e le verità o le menzogne che contemporaneamente raccontano alla dottoressa, dalla quale vanno da soli o insieme ai rispettivi partner. Una progressione temporale fatta di equivoci, bugie, prudenza, e di guai evitati per miracolo che si risolve quando l’amore e un evento inaspettato si mettono di mezzo, e stravolgono tutti gli equilibri. Sabato 20 aprile al Teatro della Fortuna la compagnia incontra il pubblico alle ore 18.30 per l’appuntamento gratuito e sempre più atteso di Oltre la scena . Per info e biglietti botteghino del Teatro della Fortuna 0721 800750

Tiziana Petrelli