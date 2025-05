BrodettoFest, taglio del nastro: la sfida è servita

Al via la Gara nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di pesce e in serata il concerto gratuito di Marina Rei: entra nel vivo BrodettoFest, la manifestazione promossa dalla Confesercenti provinciale, in programma al Lido fino al 2 giugno. Ieri il taglio del nastro alla presenza delle autorità e degli organizzatori. Il sindaco Luca Serfilippi ha espresso il suo entusiasta per l’evento: "Speriamo che continui su questa strada". "BrodettoFest– hanno sottolineato Pier Stefano Fiorelli e Matteo Radicchi di Confesercenti – si conferma una vetrina nazionale e internazionale per il mare e la filiera, e, naturalmente, per Fano". "Il brodetto – ha aggiunto il direttore provinciale Confesercenti Alessandro Ligurgo – ormai è protagonista anche in Europa, da Londra a Barcellona". "BrodettoFest di fatto inaugura la stagione dei grandi eventi estivi – ha dichiarato l’assessore al Turismo Alberto Santorelli - un’importante azione di marketing turistico ma anche la capacità di unire l’evento all’attività produttiva della pesca e della marineria". "La manifestazione dura da 23 anni – ha concluso l’assessore regionale Stefano Aguzzi – perché è radicato in una cultura profonda che lega i cittadini al mare".

Oggi si entra nel vivo: appuntamento al palabrodetto alle 12.30 per il testa a testa tra il brodetto di Antonio Montebelli di Porto Recanati e il ciuppin di Giuseppe Bizioli di Recco (Liguria) mentre alle 19.30 si confronteranno il fanese Stefano Gaggia e l’anconetano Giuseppe D’Amico di Ancona (25 euro). A valutare gli chef oltre alla giuria popolare, composta dagli ospiti che di volta in volta prendono posto ai tavoli, c’è la giuria tecnica: presidente Alberto Lupini (direttore di Italia a Tavola), Diego Casali (responsabile Qn Itinerari), Igles Corelli (Gambero Rosso) e Sonia Peronaci, cuoca, conduttrice televisiva e fondatrice di Giallo Zafferano. Tra gli appuntamenti della giornata lo spazio Brodetto&Wine, alla cavea del Lido, che apre le porte alle 18 per la degustazione guidata di etichette di Bianchello del Metauro Doc in abbinamento ad una degustazione di fideuà, tipico piatto di pesce di Gandia (Spagna) (10 euro). Spazio anche all’olio extravergine di oliva protagonista di una degustazione guidata, gratuita, dedicata all’etichetta Pagliari con Blend e Monovarietale. Il palco centrale ospiterà alle 19 il talk "Mare Adriatico, una ricchezza in pericolo. Cosa sono le foreste animali marine?" con Carlo Cerrano (Università Politecnica delle Marche) e alle 20 seguirà la presentazione del libro "Il Brodetto" a cura della Confraternita del Brodetto. Alle 21.30 il concerto di una delle artiste più complete della scena musicale italiana: la cantautrice Marina Rei. Si esce in mare con la BrodettoBoat alle 9 e alle 11.30 insieme al prof Corrado Piccinetti alla scoperta di cozze e vongole.

an. mar.