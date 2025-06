Paura alla rotatoria, camion si ribalta. Coinvolta un’auto

Attimi di forte tensione ieri pomeriggio, intorno alle 18.30, alla rotatoria di via Papiria a Fano, dove un autoarticolato carico di rottami si è improvvisamente ribaltato, perdendo parte del carico sulla carreggiata e coinvolgendo parzialmente una vettura in transito. L’incidente, avvenuto in una delle arterie più trafficate della città, ha generato un immediato allarme. A intervenire sul posto sono stati i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 e la Polizia Locale, che ha provveduto ai rilievi e alla gestione della viabilità. I pompieri hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l’area, data la presenza di materiali dispersi. Fortunatamente sia l’autista del mezzo pesante sia gli occupanti dell’auto coinvolta sono riusciti a uscire in modo autonomo, senza riportare gravi conseguenze. Il blocco della rotatoria ha causato notevoli disagi al traffico, in particolare nell’orario di punta del rientro dal lavoro: lunghe code si sono formate lungo le vie limitrofe, e il transito è rimasto interdetto per diverso tempo. Restano ancora da chiarire le cause dell’incidente. Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità.