Due incidenti. Bilancio: tre feriti

Un motociclista, un ciclista e un pedone, feriti in due distinti incidenti avvenuti ieri: tutti sono trasportati al pronto soccorso del Santa Croce, il motociclista in codice giallo, gli altri in codice verde. L’incidente che ha visto protagonista il motociclista, un 45enne fanese, è avvenuto intorno alle 13 di ieri, in via VI Strada all’incrocio con la strada Località Chiaruccia. La moto Benelli è stata colpita da una BMW 320 condotta da un 40enne, anche lui fanese. Ad avere la peggio è stato il motociclista che finito a terra è stato trasportato in ospedale dall’ambulanza del 118. Il secondo incidente, con protagonisti, un 14enne in bicicletta e un 55enne che faceva jogging, è avvenuto sul ponticello pedonale di via Dirindella, intorno alle 18.15 di ieri. Sul posto le pattuglie della polizia locale.