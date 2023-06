Calciatore del Fano accusato di sequestro: Yaya Sow subito libero

Fano, 24 giugno 2023 – Il Gip del tribunale di Rimini, Vinicio Cantarina, non ha convalidato il fermo di Yaya Sow, calciatore 24enne di nazionalità guineiana, tesserato quest’anno per l’Alma Juventus Fano. E’ accusato di un tentativo di estorsione nei confronti di un amico e di minacce verso una ragazza straniera, ma residente nella nostra provincia, con cui il calciatore aveva trascorso un fine settimana a Napoli.

Il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto, accogliendo la tesi difensiva dell’avvocato Flavio Moscatt che assiste il giovane, che non sussistano i presupposti di fuga e pericolosità sociale per cui ha disposto nei confronti di Yaya Sow solamente l’obbligo di firma. Conseguentemente il Tribunale di Rimini ha trasmesso gli atti ai tribunali di competenza per i fatti accaduti a Marotta e a Napoli. Nel primo caso si è trattato di una denuncia presentata da un amico del calciatore il quale sostiene di essere stato minacciato per aver chiesto la restituzione di 30 euro, nel secondo caso la denuncia è partita da una ragazza la quale lo ha denunciato per un ricatto a sfondo sessuale, sequestro di persona e tentativo di estorsione. Accuse che il giocatore nega.

Attaccante mancino, Mohammadou Yaya Sow era arrivato a Fano, per volontà del presidente Mario Russo, agli inizi dello scorso mese di ottobre con un curriculum di esperienze fatte nei campionati minori di Eccellenza e Promozione con Bojano, Marsala, Salemi, Nissa e Gela ma i tifosi fanesi non sono mai riusciti a vederlo all’opera con la maglia granata. Pur essendo stato annunciato, secondo il comunicato del club di via Toscanini, come un arrivo "nell’ottica di costante attività di scouting e monitoraggio dei campionati giovanili e minori", Sow non è però riuscito ad entrare mai nei piani di mister Mosconi. Di lui si segnala sono una presenza in panchina nella gara di Coppa Italia del Fano contro il Tolentino.

Poi per Yaya Sow nel mercato invernale si era aperta la possibilità di trasferirsi sempre in Eccellenza alla Mariglianese, squadra campana, ma il suo periodo di prova è stato assai breve, tanto che la società granata lo aveva poi girato al Castel di Sangro. Anche qui però l’esperienza nel campionato di Eccellenza abruzzese non è stata delle più felici e così l’attaccante classe 2000 nato in Guinea è ritornato ad allenarsi col Fano e a dimorare a Marotta. Alle vicende calcistiche ora il ragazzo Yaya Sow dovrà affrontare anche quelle giudiziarie.