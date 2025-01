Capodanno a Fano, il 2025 inizia con i fuochi d'artificio in piazza e 30 auto danneggiate

Fano (Pesaro e Urbino) mercoledì 1 gennaio 2025 - Il Capodanno 2025 a Fano si è concluso con un bilancio tra gioie e qualche imprevisto. In piazza XX Settembre, oltre 1200 persone hanno accolto il nuovo anno con entusiasmo, contando gli ultimi secondi del 2024 tra brindisi e sorrisi, seguiti da uno spettacolo di fuochi d’artificio pet-friendly che hanno illuminato il cielo, sparati dal palazzo dell'Urbanistica. Al Pincio, invece, circa 300 giovani si sono scatenati per il primo evento dedicato esclusivamente a loro, trasformando l’area in una discoteca a cielo aperto che li ha fatti danzare in sicurezza "vicino casa". "Nel complesso il bilancio è molto positivo - sottolinea il sindaco Luca Serfiippi, alla sua prima esperienza da organizzatore assieme all'assessore agli Eventi Alberto Santorelli, con cui si è complimentato -. Questo Capodanno ha dimostrato che, con organizzazione e collaborazione, possiamo offrire momenti di gioia e condivisione per tutti, dai giovani alle famiglie". Sul fronte della sicurezza, l’organizzazione è stata rigorosa e ben strutturata. I varchi di accesso alla piazza erano chiusi con furgoncini, transenne e i cosiddetti “panettoni” in cemento, posizionati all’incrocio con il corso. La presenza delle forze dell’ordine è stata rafforzata da steward che hanno monitorato i flussi: un dispositivo di sicurezza mai visto prima in città. Questa attenzione ha permesso di evitare risse, feriti o altri episodi violenti, rendendo la serata sicura per tutti i partecipanti. Non sono però mancati episodi spiacevoli. Al parcheggio Vanvitelli e nelle aree di sosta limitrofe (Sport Park e Stazione Ferroviaria), una trentina di automobilisti ha trovato una brutta sorpresa al ritorno dalla festa: auto con i finestrini infranti, un episodio che ha gettato un’ombra di rabbia sull’inizio del 2025 per i malcapitati. "Sembra che il responsabile sia un individuo già noto alle autorità - commenta il sindaco Serfilippi, che ha la delega alla Sicurezza e alla Polizia Locale -. La polizia sta indagando, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Speriamo che venga identificato al più presto, perché episodi del genere non devono rovinare il clima positivo di queste feste". Nonostante tutto, il Capodanno fanese ha regalato momenti di festa e aggregazione, tra scintillii e musica, dimostrando ancora una volta la voglia della città di celebrare insieme in un’atmosfera di gioia e condivisione.