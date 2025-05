Schianto frontale sulla Pergolese. Due feriti, arriva l’eliambulanza

E’ intervenuta l’eliambulanza, nel tardo pomeriggio di ieri, per soccorrere uno dei due feriti di un frontale verificatosi lungo la Statale 424 Della Valcesano tra le frazioni mondaviesi di San Filippo sul Cesano e San Michele al Fiume. Mancavano pochi minuti alle 18 quando un furgone Citroen che procedeva in direzione monte si è scontrato con una Fiat Panda che arrivava in senso opposto. Un urto piuttosto violento verificatosi al centro della carreggiata, le cui dinamiche e responsabilità sono ora al vaglio della polizia locale della Media Valcesano guidata dal vicecommissario Andrea Rovinelli, intervenuta sul posto. La botta ha determinato il ferimento dei conducenti di entrambi i mezzi, con le conseguenze più serie per un uomo 33enne residente a Corinaldo che era al volante del furgone, che è stato trasportato in elicottero al nosocomio di Torrette di Ancona.

Dalle prime notizie, comunque, il giovane non è in pericolo di vita. Alla guida dell’utilitaria una donna 35enne di Ascoli Piceno trasportata in ambulanza al pronto soccorso di Fano in condizioni non gravi. Sul posto, oltre alla polizia locale, ai carabinieri di Mondavio e al personale del 118, anche una squadra dei vigili del fuoco di Fano, che in collaborazione con i sanitari ha provveduto a estrarre l’uomo dall’abitacolo e a mettere in sicurezza i mezzi. Per prestare i soccorsi ai feriti e per consentire l’atterraggio dell’eliambulanza la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

s.fr.