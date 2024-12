Capodanno a Fano: sicurezza, parcheggi e programma. Le novità

Fano (Pesaro e Urbino), martedì 31 dicembre 2024 - La città della Fortuna si prepara a salutare il 2024 e ad accogliere il nuovo anno con una serie di eventi che animeranno la città partendo da Piazza XX Settembre e la suggestiva zona del Pincio, che saranno i principali luoghi di ritrovo per i cittadini e i visitatori, con un programma ricco di musica e divertimento.

Sicurezza al centro dei festeggiamenti

Per garantire un Capodanno sicuro, il Comune di Fano ha adottato misure specifiche a seguito della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, svoltasi il 23 dicembre scorso presso la Prefettura. Tra le principali disposizioni, c’è l’Ordinanza n. 33 emanata dal sindaco Serfilippi proprio ieri. Ecco le principali disposizioni dell’ordinanza in vigore dalle ore 19:00 del 31 dicembre 2024 fino alle ore 05:00 del 1° gennaio 2025. • Divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie, bicchieri o contenitori di vetro e alluminio. • Divieto di uso e detenzione di bottiglie e contenitori di vetro e alluminio per il consumo di bevande nelle aree interessate dagli eventi. Queste misure sono finalizzate a prevenire incidenti e tutelare l’incolumità dei partecipanti, in particolare durante il deflusso al termine della manifestazione.

Parcheggi e mobilità

Per facilitare gli spostamenti, il Comune ha predisposto l’apertura straordinaria di alcuni parcheggi e consiglia di raggiungere il centro città entro le ore 22:00 per evitare congestioni.: • Parcheggio della Caserma Paolini: aperto fino alle ore 3:00. • Parcheggio Vittoria Colonna: aperto fino alle ore 3:00, con sosta gratuita a partire dalle ore 19:30.

Il programma della serata

Gli eventi di Capodanno a Fano promettono di offrire emozioni e divertimento per tutte le età. Ecco gli appuntamenti principali: • Piazza XX Settembre: spettacolo musicale con band dal vivo e DJ set per far ballare il pubblico fino a notte fonda. • Zona Pincio: spazio dedicato a famiglie e bambini, con animazioni e intrattenimento. • Un’altra proposta imperdibile per la serata del 31 dicembre è il tradizionale spettacolo di Capodanno del San Costanzo Show al Cinema Teatro Politeama. Con il suo mix di cabaret, musica e allegria, lo spettacolo coinvolgerà il pubblico in un’ora di risate e divertimento, offrendo una perfetta alternativa alla festa in piazza.

Attenzione agli animali domestici: custodia e benessere

Con l’arrivo del Capodanno, è importante ricordare l’attenzione da riservare agli animali domestici. I botti e i rumori forti possono causare stress e paura nei cani, gatti e altri animali, quindi è consigliato: • Tenere gli animali in un ambiente sicuro e tranquillo, lontano da finestre e rumori forti. • Assicurarsi che abbiano accesso a un rifugio dove possano sentirsi protetti. • In caso di paura estrema, consultare un veterinario per eventuali rimedi o consigli. Inoltre, l’amministrazione comunale dà il buon esempio scegliendo di evitare i botti durante le celebrazioni, favorendo alternative più PET-friendly. Alcune aree della città offrono eventi senza fuochi d’artificio rumorosi ma con scintillii, creando così un ambiente più sereno per i nostri amici a quattro zampe.