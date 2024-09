Caserma vigili del fuoco a Fano, si sblocca il progetto

Fano, 7 settembre 2024 – Si sblocca il progetto della nuova caserma dei vigili del fuoco da realizzare a Chiaruccia su un terreno di proprietà comunale: prevista la gara d’appalto entro la fine dell’anno e l’avvio del cantiere per febbraio 2025. Poi ci vorranno almeno due anni per la realizzazione della struttura: costo complessivo 4 milioni e mezzo di euro.

Ieri mattina il via libera della giunta alla convenzione sottoscritta da Comune e Dipartimento dei vigili del fuoco. Il passo successivo, previsto per la prossima settimana, è l’approvazione del progetto da parte dei verificatori a cui seguirà l’ok definitivo del Ministero dell’Interno.

Secondo il progetto originario saranno costruiti un edificio principale destinato alle attività di servizio (uffici, camere doppie con bagno, spogliatoi, mensa) e un’autorimessa che potrà ospitare fino a quattro mezzi di soccorso e delle autovetture. L’intervento sarà completato dalla realizzazione di un ampio piazzale con una struttura per il lavaggio dei mezzi.

“Sono stati superati – hanno spiegato il sindaco, Luca Serfilippi, e l’assessore ai Lavori pubblici, Gianluca Ilari – i problemi tecnici che avevano tenuto bloccato il progetto”. Una vicenda lunghissima, partita nel 2017 per iniziativa della precedente amministrazione e seguita personalmente dall’ex sindaco Massimo Seri. A novembre 2020 era perfino stata aggiudicata la gara d’appalto per l’avvio dei lavori ma la ditta vincitrice, all’inizio dell’anno successivo, aveva chiesto la risoluzione del contratto, a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime nel periodo della pandemia. Si è quindi dovuto ricostruire tutto l’iter, mettere mano ad una convenzione tra Comune e Dipartimento dei vigili del fuoco e alla definizione dei nuovi costi dell’opera di 4milioni 500mila euro, a totale carico del Ministero dell’Interno.

“Una questione che va avanti da anni – ha sottolineato Serfilippi – e che abbiamo deciso di prendere di petto, come ci eravamo impegnati a fare in campagna elettorale. È un’opera che consideriamo fondamentale non solo per Fano ma per tutta la vallata: l’attuale sede dei vigili del fuoco è inadeguata”. Fondamentale anche la collaborazione del personale del Ministero dell’Interno: “Risolte le difficoltà tecniche – conferma l’assessore Ilari – speriamo di partire subito con la gara per l’affidamento dei lavori e di poter procedere all’aggiudicazione entro l’anno”.