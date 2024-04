Co-capitale della cultura, Fratte Rosa mostra i suoi tesori

Prosegue, a Fratte Rosa, co-capitale della cultura di questa settimana, il programma di ‘50x50: Capitali al quadrato’, il progetto simbolo di Pesaro 2024. Un programma che nel paese delle terrecotte ha il titolo ‘La terra elogio della cultura’, a sottolineare il legame intimo che Fratte Rosa ha con l’ambiente naturale e che prevede, tra l’altro, attività esperienziali nelle botteghe dei maestri vasai, passeggiate nei vigneti e nei campi di fave e laboratori gastronomici dove si può imparare la preparazione dei ‘tacconi’. Tre gli appuntamenti specifici di oggi: alle 9,30 l’escursione ‘La via della terra’; alle 13 l’aperitivo in piazza ‘La biodiversità dal coccio al bicchiere’; e dalle 16,30, nella frazione di Torre San Marco, la Festa di San Marco Evangelista. Domani alle 10,30 al ristorante La Graticola laboratorio di ‘tacconi’; alle 17 all’Osteria Cianni ‘Cosa c’è Dop’, l’aperitivo con le cinque Dop della provincia; alle 20 all’Osteria Mamà cena dei presidi Slow Food in collaborazione con la Comunità per la valorizzazione della ceramica di Fratte Rosa; e alle 21 alla chiesa di S. Maria in Castagneto concerto del pianista Daniele Guerra. Sabato alle 11 incontro alla sala consiliare con lo storico Nando Cecini.

Alle 15, sempre nell’aula del consiglio, la firma di collaborazione tra le Comunità per la valorizzazione della ceramica di Fratte Rosa e Grottaglie; alle 18 concerto itinerante della ‘Rusty Brass Band’; alle 20 cena a La Graticola; e alle 22 a Torre San Marco le note del cantautore Daniel Magini. Ricca anche la giornata conclusiva di domenica, che si chiuderà alle 18,30 con il concerto del maestro Siegmund Weinmeister.

s.fr.